Una brutal explosión sacude el puerto de Beirut

Una gigantesca explosión ha sacudido el puerto de Beirut esta tarde. Las informaciones de las fuentes aseguran que se ha producido cerca de la sede del periódico Daily Star, mientras que otras situan la explosión en un almacen de pirotecnia. Algunos testigos afirman haber visto un misil impactando contra el edificio que ha sido totalmente volatilizado. Los alrededores han quedado totalmente arrasados. Se desconocen más detalles por el momento, según informa el diario El Mundo. Se reportan daños incluso a 7 kilómetros del lugar.

El suceso se ha producido momentos antes de hacerse público el veredicto del juicio por el asesinato del exprimer ministro Rafik Hariri, cometido en 2005, aunque se desconoce la relación con este suceso.

