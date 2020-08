El Ayuntamiento de Vitigudino celebra su primer pleno telemático con polémica

Lunes, 3 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Vitigudino celebró este lunes el primer pleno telemático de su historia, opción con la que el equipo de Gobierno ha pretendido experimentar en previsión de una situación similar al estado de alarma decretado el 14 de marzo pasado por la pandemia de coronavirus, y que ha mantenido a la Corporación sin plenos desde el pasado mes de febrero.

La convocatoria, extraordinaria y urgente, tenía en el orden del día la cesión a la Junta de Castilla y León de los terrenos para el sellado del vertedero de voluminosos; la incorporación de la edil María José Vicente a todas las comisiones informativas, como concejala no adscrita a ningún grupo; la adaptación de los tributos locales a la nueva normativa de Regtsa y la resolución a dos recursos de reposición interpuestos por el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco, uno sobre el decreto de las fiestas locales del Corpus pasado, y otro sobre la solicitud de un expediente relativo a la contratación de la edil María José Vicente.

A la sesión asistían de forma telemática los concejales del equipo de Gobierno, la alcaldesa Luisa de Paz y los concejales Victoria Rodríguez y Antolín Alonso, que lo hacían desde las dependencias consistoriales, además de la secretaria municipal, Pilar Pazos, que lo hacía desde su despacho y como moderadora de la sesión telemática. También asistían desde sus domicilios los concejales Óscar Martín, Antolín Alonso Vicente, María José Vicente y José María Herrero Pereña. Antes del inicio de la sesión, los participantes guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la COVID.

Todos los puntos de la convocatoria se aprobaron por unanimidad, así como rechazo de los recursos de reposición interpuestos por Pérez Blanco.

Durante varios minutos mientras se desarrollaba la sesión, los tres concejales del PSOE, Germán Vicente, Javier Muñiz y Antonio Vicente, así como el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco, permanecieron a las puertas del Consistorio esperando acceder a su interior. Los concejales señalaron a este medio que no disponían de los medios necesarios para asistir a la sesión por vía telemática, por lo que recurrirán la convocatoria y los acuerdos adoptados, pues aseguraban también que tampoco habían tenido acceso a los expedientes de los puntos tratados. Para la oposición, “lo que quieren es que no participemos, que no nos enteremos de nada para que no podamos ejercer nuestra labor de control al equipo de Gobierno”.

A este respecto, la alcaldesa señaló a este diario que a todos los concejales de la Corporación se les ha facilitado los enlaces de invitación para unirse a la sesión de forma telemática, y que “todos los que han participado lo han hecho utilizando sus propios medios en sus domicilios, a excepción de Victoria, Antolín y yo, que hemos estado en el Ayuntamiento, pero cada uno con su propio ordenador”, por lo que para Luisa de Paz, “lo único que pretenden es generar polémica. El pleno se ha hecho con todas las garantías legales”, sentenciaba.