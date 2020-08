“Saldeana es un pueblo pequeño y el poco dinero de que disponemos vamos priorizando sobre lo más necesario”

Miércoles, 5 de agosto de 2020

El alcalde de Saldeana, el socialista Juan Ruiz Barrionuevo, sale al paso de la denuncia formulada por la concejala del PP, Trinidad Barrientos, en la que ponía de manifiesto el estado de abandono en el que se encuentra el camino asfaltado, de titularidad municipal, que comunica Saldeana con la localidad de Barreras, así como los caminos agropecuarios del municipio, además de criticar que se priorizara en la adecuación de espacios para el ocio y recreo de los vecinos en lugar de acometer estas obras, “más urgentes y de extrema gravedad”, señalaba.

A este respecto, Juan Ruiz recodaba las limitaciones presupuestarias de Saldeana, un municipio que roza ligeramente por encima los 100 habitantes y cuyo presupuesto anual no llega a los 100.000 euros, cantidad insuficiente para acondicionar la amplia red de caminos del municipio en un solo ejercicio después de las lluvias torrenciales del pasado invierno y durante la primavera.

Aun así, el alcalde aseguraba que “este año se han arreglado numerosísimos caminos, pero no se pueden arreglar todos con el presupuesto que tenemos, pero se está haciendo lo que se puede, atendiendo los que en peor estado se encuentran. Se acaban de arreglar varios con la maquinaria que nos prestan, porque el Ayuntamiento no tiene medios, por lo que esta tarea nos sale bastante cara, y si los propios vecinos, los ganaderos que los usan no ayudan, es muy difícil. Esta es una situación digna de que se tenga en cuenta”, e insiste en que “se atienden los caminos en la medida que nos es posible y atendiendo los que son de mayor necesidad y con los medios que tenemos y podemos conseguir. Hemos solicitado a la Diputación maquinaria para desbrozar, pero a ver cuándo la mandan”.

En cuanto al estado del tramo de carretera municipal que une esta localidad con la vecina de Barreras, el alcalde critica a la concejala por no haber informado en el Ayuntamiento de la situación de la vía “mediante una nota, simplemente diciendo que la arreglara. Yo no tenía información de su estado. Sabía a través de los vecinos cómo es el estado de los caminos, y vamos arreglando empezando por el que peor está, por los que nos dijeron que estaban intransitables. Este está asfaltado, el problema es que lo ha invadido un poco la vegetación, pero eso pasa en los caminos de la Junta también. Los obreros que tenemos ahora pueden intentar arreglarlo, pero para esto hace falta maquinaria y hasta noviembre no se pude utilizar esa maquinaria por el riesgo de incendios, y en noviembre ya no dispondremos de los trabajadores”.

A pesar de ello, el regidor asegura a LAS ARRIBES AL DÍA que “se va a intentar paliar un poco, pero en la medida en que se pueda. No se va a poder dejar como sería nuestro deseo, porque económicamente no se puede y haría falta el empleo de maquinaria que ahora no está permitida”.

Arreglo de las escuelas para actividades

Respecto a las críticas de la concejala popular en cuanto a las prioridades del equipo de Gobierno por acondicionar un espacio para el ocio y recreo de los vecinos, Juan Ruiz señala que “estamos intentando que la gente que vive todo el año en el pueblo tenga un lugar donde reunirse, hacer gimnasia, asistir a charlas de una forma cómoda, porque hasta hace unos meses no tenían ni calefacción en el lugar donde hacían gimnasia, tenían que poner estufas de butano. Entonces, a mí me parece que hay que priorizar más a la gente que menos posibilidades económicas tiene y que reside en Saldeana todo el año, porque son los que están manteniendo el entorno y los que hacen que tengamos dinero en el Ayuntamiento por estar empadronados”.

El 80 % de la población de Saldeana son personas mayores, por lo que para el alcalde “es prioritario que los vecinos dispongan de un lugar de ocio y recreo, porque no hay ninguna instalación adecuada para que se reúnan los vecinos del pueblo, y estamos arreglando ahora un espacio con los Planes Provinciales, y se seguirá arreglando el edificio de las escuelas. La gente mayor se merece un sitio donde pueda estar con calefacción, con comodidad, pueda reunirse y asistir a charlas, clases de gimnasia… Algunos vecinos me han llegado a decir que es vergonzoso que no haya un sitio donde poder hacer una charla, donde se puedan reunir los mayores, es algo imprescindible y es que no tiene nada. El Ayuntamiento únicamente dispone del ayuntamiento y las antiguas escuelas, y es lo que estamos arreglando actualmente”.

Por último, en relación a la actitud de la concejala del PP, Ruiz Barrionuevo añade que “no sé si esa opinión de oponerse a que se arreglen cosas para el pueblo es una postura personal de esta concejala o es una postura del PP, porque también hay que decir del PP que cuando se ha discutido una cosa nueva en la Diputación sobre Saldeana, el PP ha votado en contra, por lo que ya empezamos a estar un poco hartos”, concluía.