ENTRE PUENTES

MARGINADOS

-Tiene el compañero de este periódico, José Fermín Rozas, el afán de buscar los argumentos necesarios, por todas nuestras calles, plazas, aceras, carreteras, líneas de autobuses etc., un sinfín de cuestiones de estructuras y obras en las que se encuentra generalmente nuestra ciudad-. Todo además expuesto con conocimiento, propuestas y soluciones la mayoría de las veces con lógica superior, con observación de las posibilidades de la vía, y, el cómo sería más beneficioso y cómodo para el ciudadano. No son muchas las veces que le hacen caso, aquellos que tienen responsabilidad y deben velar por nuestros intereses, parece que no sirve para nada a este Ayuntamiento, que un ciudadano y además perfectamente documentado, pueda aportar ideas, sugerir formulas, adecuar los espacios, y afinar el tránsito de peatones, o vehículos.

¡Válgame esta introducción, que leo con interés cada semana!, para invitar a Rozas a que visite el barrio de la Vega, donde servidor reside, para que tome nota y proponga alguna solución, viendo el abandono, la desidia, la dejadez y la forma de ignorar, a un barrio, de los que ya no quedan en esta ciudad, y que debería ser cuanto menos un valor patrimonial de este Ayuntamiento. (Por cierto ya he visto paseantes foráneos paseándolo).

Servidor ya ha presentado múltiples escritos, fotografías, y cantidad de argumentos en una y otra versión a la Junta C y León, a este Consistorio, a las sedes de los partidos, a todos, a las protectoras de animales, y delegaciones, a los presupuestos participativos, a los correos del alcalde, etcétera. Incluso, hable con algún “responsable”, me cito para ver la problemática a pie de obra, - pues nada tampoco-, servidor también duda de si estos señores saben, a quien se deben, quien los ha puesto… en ese puesto, de donde salen sus sueldos, a quien tienen que atender, si conocen las ordenanzas, la jurisprudencia y derechos de los ciudadanos, cuales las prioridades, sobre todo este humilde barrio, de personas muy mayores en el 90% de sus habitantes, con muchas “goteras” físicas, y necesidad de utilizar muletas, carrillos, andadores y ayudas para su movilidad etc.

Por ello amigo Rozas, tú que puedes diseñar cuantos obstáculos y trampas tiene el interior de este distrito. Y dado que el alcalde o su propio, no tienen el coraje, de llamar a esta puerta, y ver de primera mano el desamparo al que estamos sometidos, y donde aún se estilan aceras, entradas y patios que, desde 1954, año hace ahora 66, lo entrego a estas familias y otras que cuyos hijos y nietos aún mantienen, como beneficio social para ciudadanos de rentas muy bajas Francisco Franco… casi nada-. Y en esas estamos, evidentemente pagamos unos impuestos, como los de la Plaza España, sino más, pues cada arreglo que haces para mantenerla, porque nos gusta vivir aquí hay que seguir pagando, a quien no se ocupa de ti, a quien te ignora como ciudadano, a quien no te hace ni puñetero caso, y eso creo, es suficiente para manifestarme así, cierto me gustaría decir todo lo contrario. ¡Pero por favor si en los días más duros de esta calamidad que venimos arrastrando, tan solo un día se vio un coche de policía, dio una vuelta al patio y salió a la carrera!, no hubo más, nadie pregunto por estas calles si los viejitos necesitaban ayuda de algún tipo, - Dios lo fácil que era-, pero con lo visto no es de extrañar, eso de las ideas, el ingenio, la gestión, el trabajo, la preocupación, eso como digo; no son las cualidades por las que sobresalen aquellos que se dedican a esto que denuncio. De verdad creo sinceramente, que ya nos toca…

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías