ProSalud se une a colectivos de toda Castilla y León para pedir una sanidad digna para el medio rural

Lunes, 3 de agosto de 2020

La Federación ProSalud de Ciudad Rodrigo, nacida en 1996 con el objetivo principal de reivindicar la construcción de un Hospital Comarcal en Miróbriga, vuelve a la carga: la entidad se ha unido a colectivos de toda Castilla y León para solicitar a las administraciones una sanidad pública de calidad en el medio rural, revertiéndose todos los pasos atrás que se vienen dando en los últimos lustros.

En palabras de José Antonio Navarro, uno de los principales responsables de ProSalud, “hoy en día hay un desconocimiento de las zonas rurales por parte de la clase médica: los médicos vienen, pasan consulta y se van”, sin conocer de verdad la realidad sanitaria rural. Según indicó, “la formación médica se hace desde las capitales, y es difícil que se queden en las zonas rurales”.

Por ello, una de las cuestiones que reivindican es “que se cree una especialidad médica” específica para el mundo rural, que preste especial atención a las situaciones generadas por el contacto con el campo o la naturaleza, así como al envejecimiento de la población. Estas realidades “requieren de una Sanidad diferente”, tal y como se recoge en el documento regional elaborado a partir de la iniciativa de Emiliano Tapia, sacerdote del barrio salmantino de Buenos Aires.

Durante la comparecencia de la mañana del lunes, los miembros de ProSalud señalaron que en los pueblos se están jubilando médicos, y no se cubren las vacantes. Por ejemplo, José Corredera expuso el caso de Espeja, donde el médico que había se ha jubilado y lo ha sustituido otra persona que tiene que encargarse de dos pueblos más. En aquellos casos donde no se están cubriendo las vacantes, “cuando hay urgencias en los pueblos, tienen que salir los médicos de Ciudad Rodrigo a cubrirlas, dejando esto desatendido”.

En este sentido, desde ProSalud exigen que “haya servicios médicos presenciales básicos”, rechazando de lleno la “medicina telemática”, porque además muchos pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo tienen problemas graves de cobertura. Estas reivindicaciones, así como las que figuran más abajo, se las quieren trasladar en una reunión a la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, “para que cambie la medicina de la región”.

Por otro lado, ProSalud denuncia que “se está aprovechando la pandemia del coronavirus para eliminar servicios”, apuntando por ejemplo que se ha dejado de prestar en los últimos días el servicio de Psiquiatría en el Centro de Salud y Especialidades de Ciudad Rodrigo. En palabras de José Luis Sánchez-Tosal, “no se trata de hacer edificios”, además de alto coste, “sino de dotarlos de sentido común”.

Desde ProSalud remarcaron que “esto no va contra los médicos”, pero “a veces hay que decirles que hagan ciertas cosas, porque no están cumpliendo con la misión de la medicina rural”. Por ejemplo, un caso real que explicaron es que una persona estaba obligada a ir al hospital cada mes a Salamanca a recoger una serie de medicinas, porque en teoría no existía posibilidad de llevárselas a casa, pero durante la pandemia se las han llevado sin problema. Según apuntan, “para las enfermedades crónicas, los gastos no son asumibles, sobre todo personas con pensiones bajas”.

Según explicaron los miembros de ProSalud en la comparecencia de la mañana del lunes, ya han recabado el apoyo de las asociaciones de vecinos de Ciudad Rodrigo, así como de varios ayuntamientos de la comarca (tienen previsto solicitar en las próximas horas el apoyo del Consistorio mirobrigense), mientras que la asociación de empresarios ha declinado apoyar el manifiesto elaborado.

Por cierto, que los miembros de ProSalud ven necesario un “relevo de gente comprometida” en la lucha, criticando asimismo que aquellos que forman parte del Consejo de Salud no acuden al mismo, porque no se está promoviendo. En palabras de la Federación, “no están siendo eficaces”, pese a que los ven como “la herramienta para que los ciudadanos conozcan las cosas”. Para José Antonio Navarro, “la España vaciada tiene que dar un giro de 180º”; resaltando que “la salud es fundamental en Ciudad Rodrigo”.

Este es el listado final de reivindicaciones en defensa de la Sanidad pública de calidad en el mundo rural:

-Reivindicamos el acceso a una Sanidad pública de calidad como un derecho.

-Abogamos por un nuevo modelo sociosanitario.

-Exigimos que se mantengan abiertos y activos los consultorios locales.

-Rechazamos el modo de funcionamiento a base de citas previas para el medio rural.

-Proponemos un programa básico de salud pública en las zonas rurales fundamentado en la prevención.

-Consideramos que la plantilla de médicos y enfermeros del Centro de Salud comarcal debe ser la necesaria para atender a una población dispersa en numerosas localidades.

-Proponemos crear la figura del sanitario rural.

-Exigimos el cumplimiento de la Ley General de Sanidad dotando a todas las áreas de salud de un equipo multidisciplinar.

-Exigimos que se constituyan de nuevo y se convoquen con regularidad los Consejos de Salud comarcales.

-Reivindicamos una cobertura informática adecuada en las zonas rurales.