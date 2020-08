Vecinos del Abadengo denuncian el incumplimiento de la Gerencia en el Servicio de Urgencias en Lumbrales

Martes, 4 de agosto de 2020

El fin de semana pasado sólo ha estado operativo uno de los dos equipos médicos comprometidos por el Sacyl para los meses de julio y agosto

Los vecinos de la comarca del Abadengo siguen padeciendo deficiencias en la atención sanitaria, deficiencias que se han incrementado en los últimos días. El pasado fin de semana el servicio de urgencias que se presta en el centro de salud de Lumbrales ha estado atendido tan sólo por un médico y un enfermero, lo que ha provocado que a lo largo de estos días varias de las personas que se acercaban a solicitar atención médica se encontraran el centro cerrado y en su puerta el ya conocido cartel: "Atención estamos atendiendo un aviso en domicilio. Por favor llamar al tfno....". Esta situación "se esta haciendo habitual, lamentablemente, durante los días laborables desde que el Sacyl suprimió hace poco más de tres meses el segundo puesto de médico que estaba operativo en la zona desde la apertura del centro de salud" expresan en el escrito remitido por un grupo de vecinos.

No obstante, "la situación vivida el pasado fin de semana es, cuanto menos denunciable, ya que se inclumple el compromiso de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca con los alcaldes de la comarca del Abadengo al que se llegó en una reunión mantenida en pasado mes de junio" recuerdan en el escrito. Desde la gerencia se comprometieron a mandar un equipo de apoyo “los viernes y los sábados de los meses de julio y agosto”, argumentando que es cuando se incrementa la presión asistencial.

"Esta medida no se ha cumplido con regularidad los fines de semana de julio, puesto que unas semanas el equipo de apoyo ha estado los viernes y los sábado y otras los sábados y los domingos” afirman los vecinos. "La ausencia de un segundo equipo médico en el primer fin de semana de agosto es aún más alarmante puesto que ya hay un importante incremento de veraneantes en los pueblos de la comarca" añaden.

Sin sustitutos en las consultas de atención primaria

Respecto a la atención primaria en las consultas de los pueblos de la comarca del Abadengo, en las últimas semanas se ha producido la supresión de varias consultas por "falta de sustitutos" para cubrir las vacaciones y descansos del médico titular. En Hinojosa de Duero se comunicó al Ayuntamiento la supresión de la consulta dos días de la semana pasada. A demás, a juicio del grupo de vecinos demandante "resulta, cuanto menos curioso (y honrado por parte del medido titular) el aviso colgado en uno de los consultorios de la zona: ’Probablemente el jueves 23 no haya consulta por falta de sustitutos’.

Además, en el comunicado se afirma que el funcionamiento del nuevo sistema automático de petición de cita a través del teléfono para las consultas médicas y de enfermería “está siendo muy complicado, especialmente para las personas de más edad. El servicio se colapsa según la hora o el día, y bien es dificil contactar a la primera llamada o bien, una vez establecido el contacto, la grabación se corta”. También quieren dejar constancia de que a través de este servicio “se da cita a horas que no coinciden con el horario habitual de consulta en algunos de los pueblos o el día de descanso del médico”.

Ante esta situación, los vecinos del Abadengo no descartan llevar a cabo en los próximos días algún acto de protesta, que se añadiría a la concentración realizada el pasado 20 de junio a las puertas del centro de salud, que congregó a más de 600 personas.

Demandas de los habitantes del Abadengo a la Gerencia de Atención Primaria

En el comunicado leido en esa concentración los habitantes del Abadengo plasmaron las exigencias que quieren hacer llegar a la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, y que se resumen en 4 puntos:

-- Queremos una atención primaria de urgencia que esté disponible siempre. No queremos carteles de “vuelvo en 5 minutos”. Un centro de salud con urgencias no puede estar cerrado en ningún momento. y para ello, necesitamos que haya dos médicas de servicio. no queremos llegar a urgencias con nuestro hija, nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuela o nosotros mismos y tener que esperar 1, 2,3… horas hasta ser atendidos porque nuestros sanitarios están fielmente realizando su trabajo atendiendo a un paciente en un domicilio particular.

--- Queremos que se recuperen las consultas programadas y presenciales en todos los consultorios locales. No podemos permitir que haya usuarios del sistema de salud de segunda.

-- Queremos una uvi móvil medicalizada, lo cual sería una solución factible para la realidad sociodemográfica de nuestra zona.

-- Queremos parar la sangría de reducción en las plazas de médicos y médicas de familia. -

CON LA SALUD NO SE JUEGA

POR UNA SANIDAD DIGNA EN EL ABADENGO