La dependencia económica de Salamanca del sector servicios es “peligrosa” en la situación actual

Viernes, 31 de julio de 2020

Desde CCOO aseguran que la falta de estudiantes y turistas está lastrando aún más la economía en la crisis del coronavirus

Segun la última Encuesta de Población Activa, Salamanca cuenta con algo más de 103.00 empleados en el sector servicios, esto supone cerca del 73 % del total de las 141.000 personas activas de la provincia. Lo cual era ya poco adecuado antes de la crisis y se ha convertido en algo dañino para la economía en plena crisis del coronavirus.

Desde el sindicato CCOO en Salamanca califican la situación de peligrosa. Desde el sindicato señalan que la dependencia es excesiva y muy peligrosa. Según palabras del secretario provincial, Emilio Pérez Prieto: “estamos comprobando, a día de hoy, como ante la falta de turismo y de estudiantes, nuestra provincia y sobre todo la capital, se ha sumido en una crisis económica mucho más profunda e intensa. Es necesario y urgente potenciar el Sector Industrial Agroalimentario, que engloba el ganadero y el agrícola. Es el que ha soportado de mejor forma esta crisis, al margen de la necesidad de garantizar los productos alimenticios”.

Una salida a la situación actual es apostar por industrias de producción y no solamente de consumo y ocio, que generen exportación, empleos de mayor estabilidad, que sean permanentes durante todos los meses del año y no estén tan condicionados por la época del año en la que nos encontremos. Según CCOO, Salamanca tiene potencial agrícola y ganadero suficiente para ser centro de producción en nuestro país, pero hace falta inversión, apoyo de las administraciones públicas y paciencia a la hora de recoger resultados. no se puede seguir teniendo un concepto de modelo de empresa cortoplacista, en cuanto a recoger los beneficios económicos, como tiene el Sector de Servicios.