La Junta aprobará de forma inminente el cierre de todos los locales de ocio a las 2 de la madrugada

Jueves, 30 de julio de 2020

La rueda de prensa posterior al habitual Consejo de Gobierno de los jueves de la Junta de Castilla y León dejó una ‘sorpresa’ en su tramo final: cuando ya estaba a punto de finalizar, y a preguntas de un periodista, el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, reveló que van a aprobar de forma inminente la obligatoriedad del cierre temprano de los locales de ocio, al igual que ya ocurre en otras comunidades.

En concreto, según avanzó Igea, en las próximas “48-72 horas” se va a aprobar y se va a publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León una resolución por la cual todos los establecimientos de ocio, incluido por supuesto los de ocio nocturno, no podrán admitir más clientes a partir de las 1.30 horas de la madrugada, y deberán cerrar sus puertas media hora después, a las 2 de la mañana.

La medida de la Junta sorprende ya que en Castilla y León los brotes de coronavirus que se están produciendo estas semanas no están asociados al ocio nocturno, pero según indicó Igea, en otras comunidades autónomas muchos de los brotes están vinculados al mismo, y “aprendemos de aquí y de allí”.

Por otro lado, en esa misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tanto Francisco Igea como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, recomendaron a los castellanoleoneses no viajar a zonas de alta incidencia del coronavirus, “donde debería estar vigente el estado de alarma parcial”.

Igualmente, pidieron a personas de zonas de alta incidencia que no se desplacen a territorio autonómico, aunque Igea matizó después que “no estamos planteando a gente que no venga, lo que pedimos es que cuando se encuentren en sitio de alta incidencia, no se muevan, porque eso es lo que provocó la primera ola”.