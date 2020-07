Un estudio revela que la mitad de las CCAA, entre ellas Castilla y León, siguen sin estar preparadas para proteger a los mayores de residencias

Miércoles, 29 de julio de 2020

La mitad de las comunidades autónomas siguen sin estar preparadas para proteger a las personas mayores que viven en residencias frente a posibles rebrotes de la Covid-19, según concluye el estudio '¿Estamos preparados para el Covid?', del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs).

La presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, ha presentado este miércoles el informe a las puertas de la sede del Imserso, en Madrid, tras su asistencia al Consejo General del organismo. "Creemos que es una situación prácticamente naranja. Únicamente una comunidad, Cataluña, ha hecho los deberes y está preparada para hacer frente a los rebrotes", ha explicado Pascual en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, la presidenta ha recriminado, por ejemplo, que haya comunidades que no facilitan los Equipos de Protección Individual (EPIs) cuando es "obligado" su uso.

A este respecto el informe revela que comunidades como Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha facilitan EPIs a personas usuarias y profesionales, mientras que otras regiones como País Vasco o Comunidad Valenciana los entregan a los segundos, y la Comunidad de Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, a ninguno de ellos.

CEAPs destaca el hecho de que Castilla y León, que sí las suministró hasta el mes de junio, dejase de hacerlo en ese momento dejando a las entidades la responsabilidad de dotarse por sí mismas, ya que así lo establece por Ley (más allá del criterio de prudencia y prevención que debe regir en toda organización donde convivan un número importante de personas vulnerables).

"Pedimos que, por favor, nos pongamos a trabajar en los puntos concretos que faltan en cada comunidad autónoma y podamos solucionarlo", ha señalado la presidenta de la patronal, que advierte de que "hay una segunda oleada, pero puede haber una tercera".

La investigación realizada por la asociación señala que en el 45,45 por ciento de las regiones el departamento o consejería que gestiona los protocolos de atención en las residencias actualmente es el de Sanidad, frente a un 36,36 por ciento de los casos en que es el de Servicios Sociales.

En concreto, en departamento de Sanidad es el responsable en Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Navarra.

Sobre si ha funcionado la coordinación entre las residencias y los centros de salud durante la crisis de la Covid-19, en 45,45 por ciento consideran que sí, frente a otro 45,45 por ciento que dice que no y 9,09 por ciento, que no sabe o no contesta.

Los resultados del informe apuntan que el 80 por ciento de las regiones disponen de planes de contingencia general (salvo Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha), y específicos para el sector social (exceptuando a Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid y País Vasco).

Respecto a si dispone cada residencia de un plan de contingencia para hacer frente a la enfermedad de la Covid-19, en el 72,72 por ciento se cuenta con él, frente al 18,18 por ciento que no y un 9,09 por ciento que no sabe o no contesta.

En relación con si ha llegado a la comunidad autónoma la partida asignada por el Gobierno central relativa al Fondo no reembolsable de la Covid-19, en un 99,9 por ciento se desconoce.

"Hemos realizado este informe tras varias reuniones internas y ver la disparidad de criterios ofrecidos por las distintas CC.AA. para responder ante la pandemia. Es necesario dar respuesta a las carencias y para eso hay que saber qué es lo que se está haciendo y qué mejorar. Nuestro objetivo siempre ha sido y es el de colaborar y ser agentes del cambio", ha zanjado Cinta Pascual.