El 2020 se ha convertido en el mejor año para emprender un negocio

Miércoles, 29 de julio de 2020

Técnicas actualizadas y posibilidades de juego que hay hoy en día en este sector a nivel online gracias a las tecnologías de nueva generación

Donde algunos ven una crisis, otros ven una oportunidad. Y es que convertir las dificultades en fortalezas es una de las características principales de todo emprendedor.

Parece difícil de creer, pero basta con echarle un vistazo a la recopilación de historias que podemos encontrar en el Entrepreneur para darnos cuenta que, tanto 2019, como en lo que va de 2020, la cantidad de Startups y Pymes que han escalado a medianas y grandes empresas supera exponencialmente a lo que se veía en años anteriores.

¿Por qué sucede esto? Todo se debe a las increíbles posibilidades que nos ofrece hoy en día la tecnología.

Estas posibilidades en combinación con las formas antiguas de hacer crecer un negocio, son la fórmula ideal para convertir los planes en realidad.

Si tú eres una de esas personas inquietas, que busca dejar un legado y quieres ayudar a miles e incluso millones de individuos a través de un modelo de negocio funcional, entonces presta atención a lo siguiente, pues te diremos cuáles son los emprendimientos más rentables en los cuales puedes invertir tu tiempo y esfuerzo en este 2020.

Venta de Ropa de Tallas Grandes

Estamos en una era de inclusión, la lucha contra el racismo, la desigualdad de género y la discriminación; todo ello es ahora objetivo de abolición, y cada sector está dando lo mejor de sí para lograrlo.

Es aquí donde entran las tiendas de ropa de talla grande.

Por décadas, la industria de la moda se ha mantenido a la cabeza como una de las multimillonarias más prósperas del mercado en general.

Sin embargo, muchas personas sienten que los estándares son demasiado excluyentes.

Por tal razón, enfocar un negocio de ropa hacia las personas de talla grande, en donde sea la ropa misma que se adapte a ellos y donde cómodamente puedan gestionar sus compras a través de un comercio electrónico o aplicación, es en definitiva un modelo de negocio por el que vale la pena apostar en 2020.

Agencia de Fotografías y Vídeos con Drones

Las cámaras de teléfonos inteligentes están tan avanzadas que, incluso películas enteras se filman hoy en día con un iPhone.

No obstante, grandes empresas, como las del sector turístico o industrial, así como los eventos deportivos o eventos de gala como bodas y concentraciones culturales, todas ellas requieren de un servicio que se escapa a las cámaras de los móviles.

Con una muy pequeña inversión en equipo y capacitación, puedes comenzar a ofrecer a tus potenciales clientes la posibilidad de capturar grandes momentos en un formato de gran perspectiva.

La clave de este, y de todos los negocios prósperos, está en ese valor añadido y diferencial.

Lotería

La SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) tiene una facturación anual de más de € 9000.000.000.

Es por esa cifra (que devenga un beneficio anual de más de € 2400.000.000 para el estado) que la SELAE es la empresa más rentable de la administración pública.

De hecho, el estado abarca el 33% del sector de la lotería en España. Y no solo es un negocio, sino una tradición.

Así pues, apostar por la lotería y a la lotería, es una de las formas más rentables y seguras de aprovechar el dinero extra. Ya sea como dueño de una sucursal pequeña en tu localidad, o como apostador profesional apoyándote de los nuevos medios digitales.

Puedes visitar este sitio web de juegos líder en España para informarte mejor sobre las técnicas actualizadas y posibilidades de juego que hay hoy en día en este sector a nivel online gracias a las tecnologías de nueva generación.

Negocios de Comida

Este puede ser el más rentable de todos los negocios de la historia de la humanidad.

A través de la comida no sólo satisfacemos una necesidad primordial de todo ser humano, también es una forma de intercambio cultural y de disfrutar con los amigos, familia e incluso con un grupo de desconocidos. La comida nos une.

Una prueba de ello es el constante crecimiento de Dehesa Grande, que, a pesar de su trayectoria, sigue encontrando oportunidades para renovarse y emprender a nuevos horizontes.

En este artículo puedes ver cómo han ampliado su inventario online a través del cual dan cobertura en toda la península ibérica.

Comercio de Productos Digitales

Ya sea porque buscan formarse, mejorar su calidad de vida a través del entretenimiento o simplemente sumarse a la tendencia. Las personas están comprando productos digitales.

Un info-producto como un E-Book o Curso, no solo te permitirá establecer un proceso de comercio automatizado por el cual tendrás ingresos pasivos, sino que requiere de una mínima inversión de dinero, aunque se compensa con el tiempo que debes dedicarle a crear algo que en verdad sea de calidad.

No obstante, si no tienes el tiempo de crear algo así, o si prefieres no hacerlo, igual puedes beneficiarte del comercio de productos digitales, todo a través del Marketing de Afiliados.