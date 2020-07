El personal de enfermería de Salamanca actual es insuficiente ante una segunda oleada del coronavirus

Miércoles, 29 de julio de 2020

Desde el sindicato SATSE señalan que “no se está preparado para una gran cantidad de rebrotes con el personal que hay actualmente”.

“La situación en Salamanca dista mucho de la que se puede vivir en otras zonas de España. Pero hay que estar preparados por si los rebrotes se multiplican y la situación de la bolsa de trabajo no es nada óptima. Ahora mismo no estamos preparados”, así de tajante se ha mostrado Óscar García Berrocal, secretario provincial del sindicato de enfermería SATSE ante la situación de este tipo de profesionales en Salamanca.

Según su opinión, la situación se vive con cierto pesimismo ya que las bolsas de empleo están actualmente agotadas. Los trabajadores eventuales tras el estado de alarma fueron renovados, y se ha demostrado que es una cantidad de personal totalmente insuficiente para absorber el personal que ha de disfrutar de sus vacaciones y de los profesionales que están de baja.

De momento hay una calma tensa ante un repunte en Salamanca. Según diversos profesionales que trabajan en el Complejo Hospitalario salmantino hay bastante tranquilidad. Existe un remanente de material de protección que se ha acumulado precisamente ante posibles rebrotes por lo que en cuanto a logística parece que la situación está controlada. Sin embargo, la falta de personal es preocupante. “Hay varias quejas de trabajadores que no están disfrutando de sus vacaciones porque no hay personal que pueda sustituirlos, y no se pueden dejar los servicios con menor personal del necesario”, afirma García Berrocal.

Ampliar la bolsa de trabajo

Según el sindicato, la solución sería aumentar la bolsa de trabajo, ya que todos los que la integran hoy en día, en torno a 2.500-3.000 profesionales, no están disponibles en el caso de ser necesarios. El tener menos profesionales de los necesarios podría redundar en normas de seguridad menos estrictas y mayor estrés para los sanitarios, que tienen que cubrir más pacientes, o en el caso del medio rural, mas desplazamientos, con el consiguiente riesgo añadido. Además, habría que actualizar los méritos de los integrantes de la bolsa de trabajo, ya que en Castilla y León no se renueva, incluso en algunos casos desde hace 5 años, mientras que en otras comunidades la actualización es anual.

Mejores condiciones en otras comunidades autónomas

Desde la Administración reconocen que hay un problema con las bolsas de trabajo, ya que según SATSE, se llama muy tarde a los profesionales que están esperando un puesto. Cuando la llamada se produce, ya han aceptado cubrir puestos vacantes en otras comunidades. “Además de la lentitud de nuestra bolsa se suma que Castilla y León es de las comunidades que peor paga al personal de enfermería, por lo que es lógico que terminen aceptando ofertas en otras comunidades que están mejor pagadas y tienen mejores condiciones”.

Discrepancias con la Gerencia

A toda esta situación se suman varios desencuentros entre los colectivos sanitarios y la Gerencia. La primera de ellas es que varios de los complementos, ya sea por servicios especiales o trabajo extra, no se está contabilizando como Covid, y se reclama que sí lo sea. Además, desde el Gobierno se aseguró que todas las bajas por infección de coronavirus se considerarían como enfermedad laboral, y es algo que no se está produciendo.