Un concejal del PSOE en Vitigudino denuncia ante la Guardia Civil que tenga que solicitar cita previa para acceder al Ayuntamiento

Martes, 28 de julio de 2020

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Vitigudino, Javier Muñiz, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil después de que el pasado viernes se le exigiera solicitar cita previa para acceder al despacho que este Grupo tiene en el edificio Consistorial. Según Muñiz, “una de las empleadas en el Ayuntamiento me dijo que no podía acceder sin cita previa al despacho, como si fuera cualquier vecino, y que si iba a registrar documentos tenía para hacerlo de forma presencial los viernes de 9.00 a 14.00 horas”.

Para el concejal socialista esta es “una situación inaudita, que un concejal del Ayuntamiento tenga que solicitar cita para acceder al despacho para realizar su trabajo de oposición”, una norma que, según Muñiz, “no se exige a todos los concejales, independientemente de que formen parte del equipo de Gobierno, como se me ha dicho y como es el caso de Antolín Alonso Fernández”, aseguró.

La denuncia presentada por Muñiz hace referencia a un presunto delito de “coacciones y otros que pudieran tener lugar, ya que yo no soy experto en derecho, que me impiden realizar mi labor como concejal”. Asimismo, el edil socialista mostraba su desconcierto de “cómo a estas alturas, con todos los bares abiertos, sigue cerrada la puerta del Ayuntamiento. No lo entiendo, y más cuando al cabo del día pueden ir dos o tres personas a realizar cualquier consulta, no más”.

Anteriormente a que se implantara hace unos días la cita previa, “llegaba a la puerta, llamaba y me abrían sin mayor problema, hasta el viernes, cuando una de las empleadas me informa de que para entrar en el Ayuntamiento necesito día y hora, y que para el registro lo puedo hacer de forma telemática en la plataforma, y de manera presencial solo los viernes de nueve a dos”.

Para Muñiz “el motivo real es que no quieren que aparezcamos por el Ayuntamiento para que no nos enteremos de nada, no quieren vernos ni en pintura”.

La alcaldesa explica las medidas

Por su parte, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, aclaraba en primer lugar que durante el momento en el que se producía la llegada de Muñiz en el Ayuntamiento “yo no estaba en Vitigudino, estaba en la Diputación de Salamanca, si estoy en ese momento hubiera subido a ver los papeles”.

De Paz recordaba que como en otros ayuntamientos de la provincia, “en Vitigudino les hemos dado a la oposición los viernes, de 8.00 a 14.00 horas, para que puedan registrar sus escritos de manera presencial. Entonces como vino el viernes, la empleada municipal encargada del registro le dijo que para ir al despacho de la oposición, que no del PSOE, a recoger unos documentos, tenía que estar presente la secretaria, responsable de la guardia y custodia de los documentos del Ayuntamiento, porque además se ha dejado decir en algún sitio que la secretaria no custodia bien los documentos del Ayuntamiento”. Posteriormente a estos hechos, De Paz asegura que dio órdenes para que “cuando vuelva que suba, pero delante de la secretaria para que le diga lo que puede llevar y lo que no”.

La alcaldesa de Vitigudino asegura que la finalidad de estas medidas es “evitar que la gente entre, salga, vuelva sin control en la situación actual que tenemos de rebrotes de covid”, y recuerda que el sistema de registro “obligatorio para cualquier concejal es el electrónico, pero tampoco queremos ser tan estrictos, por eso hemos puesto de 8.00 a 14.00 horas los viernes”. Para De Paz, “el objetivo de todo esto es ir a la gresca, buscar la polémica”.