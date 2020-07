Hinojosa de Duero no tendrá consulta médica los días 29 y 31 de julio

Lunes, 27 de julio de 2020

En un momento en el que los pueblos rebosan de veraneantes no puede ser más inoportuna la noticia que el alcalde de Hinojosa de Duero, José Francisco Bautista, recibía este lunes. La doctora responsable del consultorio de esta localidad informaba al Ayuntamiento de que los próximos 29 y 31 de julio no habrá consulta médica en esta localidad y que para cualquier urgencia habría que ir al centro de salud de Lumbrales.

Para el alcalde de Hinojosa la comunicación “nos llena de asombro” por el momento en el que se produce, “cuando los pueblos, y en especial Hinojosa, se encuentran a rebosar de visitantes e hijos del pueblo que han venido a pasar unos días con la familia o de vacaciones”, por lo que califica el hecho de “impresentable”. Además, el regidor se encuentra indignado al resultarle inútil su intento por recibir una explicación por parte del responsable provincial en funciones, en la Gerencia de Atención Primara, al estar el titular de vacaciones.

Para Bautista, los pueblos de la provincia se encuentran en una situación de “dejadez, desidia, falta de profesionalidad y falta de previsión en sustituciones, vacaciones, bajas etc.,” ante una falta de planificación absoluta que “nos parece muy grave y lamentable por parte de quien tiene esas competencias y nos da una idea muy clara del interés que estos responsables tienen por la salud de nuestros vecinos, de todos. Ahora no pueden alegar que no hay profesionales suficientes, los ha habido cuando se les necesitaba, con lo cual dicho argumento les ha dejado con sus partes al aire. Si no saben, no son capaces o no tienen ni idea, lo mejor es que se vayan en beneficio de todos, aunque no sea el suyo”.

Por lo tanto, “visto que vacaciones, libranzas, etc., son actos previsibles, pues conllevan autorización y ajustes de calendarios, y puesto que eso de que no hay profesionales ya no les vale”, desde el Ayuntamiento de Hinojosa de Duero “exigimos la inmediata sustitución de los profesionales sanitarios que no están y el restablecimiento de las consultas suprimidas. El método que utilicen para restablecer las consultas médicas nos da igual, el mejor y más fácil es extender contratos duraderos a los profesionales, pero nuestros vecinos, y la población en general, tienen el derecho fundamental, recogido en la Constitución Española, de que cuiden de su salud cuando lo necesitan y, por lo tanto, de que sean atendidos adecuadamente en su lugar de residencia”.

Asimismo, Bautista señalaba a LAS ARRIBES AL DÍA, que como diputado provincial por la comarca de Vitigudino, el próximo 30 de julio presentará una moción de urgencia al pleno de la Diputación Provincial para instar a la Junta de Castilla y León, administración que tiene las competencias en sanidad, “a realizar las contrataciones oportunas para las vacaciones y sustituciones de los médicos de toda la provincia”.

Manifestación por una sanidad digna en El Abadengo

Hace poco más de un mes, unas 600 personas participan en Lumbrales en una manifestación para reivindicar una sanidad digna en el Abadengo, comarca histórica y a la que se circunscribe Hinojosa de Duero.

En esta protesta se puso de manifiesto la paulatina reducción de la atención continuada en esta zona desde hace años, que ha pasado en tiempo de 13 plazas para facultativos a 7, además de sufrir un gran déficit de medios técnicos.

Días antes de esta protesta, varios alcaldes de municipios de la zona mantuvieron una reunión con la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, desde donde se comprometieron a mandar un equipo de apoyo “los viernes y los sábados de los meses de julio y agosto”, para mejorar las urgencias en el centro de salud de Lumbrales.

Sin embargo, el déficit asistencial llega ahora por otro lado, y ello a pesar que desde la gerencia además se anunció la incorporación de dos médicos de atención ordinaria. Sin embargo, la incorporación de estos dos médicos no supone un refuerzo ni un aumento de facultativos, sino que se están cubriendo dos plazas vacantes por jubilación, una en Lumbrales y otra en Hinojosa de Duero, aunque por lo visto el refuerzo no ha llegado o es aún insuficiente.