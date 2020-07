Pedro San Ricardo: “Criminalizan al ocio nocturno y somos los más interesados en la seguridad”

Lunes, 27 de julio de 2020

El empresario del Music Factory comenta el punto de vista del sector

El sector del ocio nocturno en Salamanca trata de manejar la complicada situación actual por el coronavirus, al igual que el resto de sectores que tratan directamente con el público. En el caso de los bares de copas y discotecas, las condiciones han sido especialmente severas, siendo los últimos en poder abrir al público tras las restricciones impuestas primero por el Gobierno durante el estado de alarma y por la Junta de Castilla y León una vez acabado.

El empresario del conocido local Music Factory, Pedro San Ricardo, comenta el estado del sector para SALAMANCArtv ALDÍA: “Las normas que nos han impuesto son coherentes porque el tema es serio. El ocio nocturno tiene que responder como todos los sectores. Lo que tampoco queremos es que nos criminalicen. El sector quiere colaborar, y las normas que nos imponen desde sanidad las estamos cumpliendo. Hemos puesto mesas y sillas en las pistas, no incitamos al baile, hemos adaptado el aforo para mantener la distancia de seguridad…”.

En cuanto a las medidas más allá de las normas establecidas, los propios locales hacen un esfuerzo para aumentar la seguridad: “Estamos muy comprometidos con ofrecer un entorno seguro, tanto para clientes como para el personal que trabaja en nuestros locales. Además de cumplir a rajatabla con la normativa vigente vamos un poco más allá. Algunos hemos instalado mamparas de separación entre mesas que dividen los locales en prácticamente reservados que impiden el contacto entre clientes que no vengan juntos. Además, tenemos personal en la puerta de los aseos para que no se produzcan aglomeraciones de gente. Esta todo controlado”, señala San Ricardo.

“Además, en mi local hemos ido más allá y hemos instalado un aparato de medición de temperatura corporal, para asegurarnos que una persona con fiebre no puede acceder al local. Sabemos que no es un síntoma infalible de padecer la Covid-19, pero es mejor prevenir. Es más, desde que hemos instalado el aparato varios posibles clientes dieron temperaturas superiores a lo normal, y se les invitó a abandonar el local para evitar posibles contagios”, señala el empresario.

En cuanto al comportamiento del público, según Pedro San Ricardo, es en general muy bueno: “Dentro de los locales invitamos a llevar la mascarilla todo el tiempo posible cuando no están consumiendo. Y en muy pocas ocasiones el público no atiende a las normas generales. Nosotros somos los primeros interesados en que todo se cumpla, pero los clientes también están concienciados. Al menos en el interior de nuestros locales. Otra cosa es el comportamiento que tengan en la calle, pero nosotros ahí no podemos decir nada y se limita a la responsabilidad de cada uno”.