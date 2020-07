El proyecto iconográfico de la parroquia ya puede admirarse en la Casa del Arte

Sábado, 25 de julio de 2020

La presentación de todos los cuadros realizados por Alejandro Mesonero, abría este sábado sus puertas, y podrá visitarse a lo largo de todo el verano

La totalidad de las obras que componen el conjunto iconográfico de la iglesia parroquial San Miguel Arcángel de Peñaranda ya reposan en la Casa del Arte, dentro de una exposición que este sábado abría sus puertas con la emoción contenida de su creador, el artista peñarandino Alejandro Mesonero.

Desde hoy puede visitarse la totalidad de los cuadros que forma parte de este proyecto, que comenzaba a fraguarse en el año 2018 y que finalmente ha visto la luz este sábado, abriendo así además la programación cultural que el Ayuntamiento ha diseñado para este atípico verano.

Durante la presentación de la muestra, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, aseguraba que “es un orgullo para toda la Corporación municipal el que podamos admirar toda esta obra, que la hemos visto y palpado poco a poco. Espero que muy pronto podamos tenerla colocada en el altar mayor y podamos disfrutarla todos allí”, además de dar su agradecimiento a la participación de todos los peñarandinos e instituciones como la Diócesis de Salamanca, por el apoyo recibido en esta iniciativa, pidiendo además un esfuerzo comunitario para poder completar la última parte del proyecto, como es el montaje de los lienzos en el templo. “Es un proyecto de Peñaranda y los peñarandinos, de todos” afirmaba la primera edil.

Lauren Sevillano, párroco de la ciudad, explicaba que “es una suerte y un regalo que un peñarandino enriquezca la parroquia y a la ciudad con estas obras de arte. Que ponga lo mejor de sí mismo para los demás debemos valorarlo por todo, como vecino y como artista. Debemos ser justos con todo lo bueno que tenemos en esta ciudad y Alejandro esta entre ello sin duda”.

Sevillano aseguraba que “valorar el arte y la cultura solo desde el punto de vista material es un error. Creo que esto trasciende a la economía, de lo que se puede contar con dinero” a lo que sumaba que esta obra “nos enriquece a todos, a los creyentes y a los que no. Me duelen quienes no han hecho suya esta obra, que es un bien para Peñaranda. Esto es un tesoro por todos y para todos” además de subrayar que “me siento peñarandino, quiero que la gente venta a mi ciudad y admire este proyecto, que queden admirados de esta obra que va a enamorar”.

Por su parte, Alejandro Mesonero explicaba que “me siento verdaderamente orgulloso de ser peñarandino y de poder aportar a mi ciudad algo de lo que carecemos. Estoy más orgulloso como vecino que como pintor” y destacaba la simbología que contienen las obras creadas para la parroquia que, tal y como asegura “tienen la parte religiosa, con su catequesis permanente que nos enseña algo continuamente. Pero también tienen la parte turística y la parte patrimonial para Peñaranda, que es para todos, seamos de la creencia que seamos, del color que seamos, el arte excede de todo eso”.

Sobre cuando se podrá realizar la colocación de toda la obra, que estará situada en el entorno del Altar Mayor del templo, Lauren Sevillano tiene un objetivo fijado en el próximo año 2021, fecha en la que se cumplen 400 años de la inauguración del retablo barroco que desapareció pasto de las llamas. “Es una muy buena fecha para incorporar este conjunto pictórico que aporta ahora el arte y la cultura de nuestro tiempo” manifiesta.

De momento, la exposición de las obras se mantendrá en la Casa del Arte, pudiéndose visitar los martes, viernes y sábados, con cita previa, hasta el 14 de agosto, cuando arranca una apertura continua y diaria del museo hasta el 23 del mismo mes.