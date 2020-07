¿Dónde oculta la sociedad actual los principios?

El “falso progresismo” en España ha ido cambiando la sociedad en sus valores, la moral o la ética en nuestros comportamientos ha dejado de tener importancia. Cada uno va a lo suyo sin que los remordimientos le hagan pasar mal rato.

Desde el gobierno se predica la mentira y el cinismo, y en los espectáculos y entrevistas se premia más a una “ligera” que a otra con principios, se aplaude a quien con sus escándalos consigue notoriedad y dinero fácil.

Todo esto tan super mega light, nos está llevando a la total insensibilidad. 59 cadáveres levantados del palacio de Hielo en Madrid, este recinto fue su habitáculo durante casi meses, ningún familiar los ha reclamado o contestado a la llamada telefónica. Ningún vecino los echó en falta. Ningún amigo se preguntó ¿Qué le ocurre a la Pepa? Fallecieron sin la cercanía de quienes ellos amaron. El Instituto de Medicina Legal (IML), edificio conocido comúnmente como “el donut de Valdebebas” los ha cobijado ¿No tenían familia?.

Un drama dentro de la tragedia al que la CM va a poner fin por dignidad y respeto a las víctimas. No van a fosas comunes, nichos con una placa por si…a alguien le remuerde la conciencia y los reclama, tienen 5 años para hacerlo. Las almas que no reposan dicen los hinduistas que vagan indefinidamente. Murieron solos en una sociedad enferma de egoísmo y narcisismos. La vejez no vende, está claro

Que razón tenía el poeta: Que tristes y solos se quedan los muertos... en la sociedad occidental.