¿Un Centro de Mayores trastormesino?

Estos días anunció el “viajero” alcalde un nuevo Centro de Mayores en el barrio de Chamberí. Me parece estupendo ampliar los equipamientos públicos, en este caso teniendo presente nuestro importante envejecimiento. Supongo alguna colaboración con la Junta, con centros parecidos por la ciudad. Lástima no aumenten otros como bibliotecas, por ejemplo. El Plan General de Ordenación Urbana reserva suelo para equipamientos, pero las administraciones no hacen planes de inversiones para ello, sean municipales o de otras (pensamos en las educativas y la Junta). Pedir además su acomodo a la realidad de la ciudadanía, debe ser como el dicho de las peras y los olmos.

Centro Municipal Integrado de Vistahermosa, ¿para toda la margen izquierda?

Y esto viene a cuento de la nota municipal, “se cubre la necesidad existente de un espacio físico en los barrios trastormesinos, donde actualmente residen cerca de 4.200 personas mayores de 65 años”. Así justificaron el Centro Municipal Integrado de Vistahermosa, un gran edificio. Que desde luego no consideran equipamiento propio muchos barrios por razones de distancia y accesibilidad (proximidad) bastante obvias. Ni siquiera hay líneas de transporte público uniendo toda la margen izquierda con Vistahermosa o Chamberí.

En los 4’4 km existentes entre el límite con Santa Marta y la iglesia de Buenos Aires, viven 20.500 personas según datos municipales. Los mayores de 65 años suponen el 20’5%, por debajo del 27’22 municipal según el INE (2019). Es mucha gente y su distribución por barrios diversa, no sé si Chamberí donde más.

Sobre una imagen de Google Earth está marcado en rojo el lugar donde se construirá el nuevo Centro de Mayores. Parece muy “céntrico” pero la distancia, sobre todo mental, es muy grande con gran parte de los habitantes de la margen izquierda.

A veces da la sensación que la construcción de equipamientos responde a algún tipo de premio de algo, o no saben cómo gastar dinero o qué hacer con un solar aparte de regalárselo a alguien como ya hay algunos. Nunca ha existido una política de equipamientos planificada y basada en la realidad demográfica, social y geográfica. Ni siquiera se plantean si construir espacios sectoriales es la mejor idea. Alguna vez mencioné una red de ciudades que pusieron en común esto, parecían más inclinadas por infraestructuras facilitadoras del encuentro intergeneracional, además de aprovechar mejor los recursos. Por poner un ejemplo, ¿en cada centro de mayores se pondrá una biblioteca?, son un porcentaje importante de sus usuarios o lectores. En algunos sitios apuestan por Centros Cívicos con equipamientos sociales, culturales y deportivos para fomentar el desarrollo integral de las personas, la convivencia y la participación ciudadana con una distribución razonable por el mapa de la ciudad.

Edificio rehabilitado del Centro de Mayores de Tejares.

No sé si la profunda revisión del transporte público provocada por el nuevo hospital (situado en el mismo sitico que su predecesor) contempla estas cosas. A lo mejor ponen esa línea comunicando toda la margen izquierda con el Centro Integrado de Vistahermosa o con Chamberí, o al Zurguén con su Centro de Salud en el Tormes ya que no construyen el prometido (por no hablar del Hospital). Me parece buena idea crear espacios de convivencia y con servicios para las personas mayores, pero ¿no va siendo hora de saber si así es buena idea o debemos hacerlo de otra forma?.