Piden que la carga y descarga evite las calles Prior, Concejo y Toro

Miércoles, 22 de julio de 2020

La Asociación también propone prohibir el estacionamiento sobre aceras o delante de monumentos como la iglesia de San Martín o el Convento de las Úrsulas

La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha presentado propuestas, “con el fin de profundizar en el desarrollo del documento que el Ayuntamiento de Salamanca se encuentra redactando para regular la actividad de carga y descarga de mercancías en el centro de la ciudad”.



Sostienen que “este plan debería traducirse en una Ordenanza Municipal Reguladora que afecte, cuanto menos, a todo el centro (histórico y comercial) de la ciudad”.



Entre las aportaciones que la Asociación hace se encuentran: “evitar la circulación (lo que no impide realizar actividad) durante los momentos de mayor tránsito peatonal, la instalación progresiva de terrazas en la Plaza Mayor, la exclusión al tráfico de la Calle Prior (al igual que Concejo y Toro), la no instalación de terrazas en la Calle Zamora o en la Plaza del Corrillo hasta las 10 de la mañana (por su utilización para el tráfico, al igual que ocurre en la Rúa Mayor), prohibir el estacionamiento sobre aceras o delante de monumentos (Iglesia de San Martín, Convento de las MM. Úrsulas) y el tráfico junto a los mismos (entre el Palacio de Orellana y el Torreón de los Anaya), reducir el volumen del apilamiento de las terrazas en la vía pública, presencia policial para asegurar el cumplimiento del plan, definición de los vehículos que pueden realizar esta actividad (dimensiones, peso y antigüedad) y la velocidad de circulación, uso racional de este derecho de acceso a las calles peatonales por parte de las empresas y la utilización del espacio disponible en las zonas ORA para estos fines”.



Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio realiza estas aportaciones “para su estudio, consideración e incorporación a un documento que requiere ser perfeccionado para lograr sus propósitos de mejorar la convivencia con los peatones, principalmente su seguridad, no en vano la mayoría de las calles son eminentemente peatonales, así como de respeto a los vecinos y porque los responsables municipales únicamente se han reunido con las empresas que realizan esa actividad y no con otras partes de la sociedad afectadas por la misma (vecinos y ciudadanía en general, establecimientos comerciales, guías turísticos, etc.)”.