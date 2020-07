Denuncian las trabas a la atención presencial que dificultan el acceso a prestaciones y trámites de la Seguridad Social

Miércoles, 22 de julio de 2020

El proceso final de la atención presencial en la Seguridad Social es un realidad, según el sindicato CGT. Esta organización asegura que la “Seguridad Social aprovecha la pandemia para imponer “la administración electrónica a la ciudadanía, que supone, de facto, el punto final a la atención presencial en la TGSS y en el INSS”.

De hecho, en el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social, argumentan que “los vigilantes de seguridad explican a los usuarios que cualquier trámite que quieran realizar lo tendrán que hacer a través de internet”.

Y en la Dirección Provincial Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Salamanca, que también tiene la sede en el paseo de Canalejas 129, se ha reducido “al mínimo la atención presencial dificultando que se pueda solicitar prestaciones aun sabiendo que la cita previa, ahora, está colapsada, así como los teléfonos 901 de atención a la ciudadanía”.

Esta situación supone serios problemas para solicitar, por ejemplo, una prestación como el Ingreso Mínimos Vital. “¿Cómo cambia una viuda una cuenta corriente si no tiene certificado digital y lleva tres meses sin cobrar?, ¿cómo incluir un beneficiario para que tenga acceso a la asistencia sanitaria?. Todo esto son casos reales que en las actuales circunstancias son un camino de obstáculos para que la ciudadanía acceda a nuestras oficinas”, afirman desde la CGT.

El sindicato reconoce que “se ha habilitado un canal de comunicación sin certificado digital, pero no todo el mundo lo sabe solicitar, no todo el mundo tiene acceso a internet, sobre todo las personas que quieran solicitar el Ingreso Mínimo Vital, por no hablar de la brecha digital que existe entre los pensionistas”.

Comunicado de CGT Salamanca