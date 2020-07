Verás, verás, como al final la lían por no leer la letra pequeña…

Pedro Sánchez ha puesto en valor hoy mismo el contenido de ese acuerdo alcanzado por la Comisión, y el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias también ha hecho su particular lectura del paquete económico del Fondo, que, según ha destacado, incentiva al Ejecutivo a no variar ni una coma en sus planes económicos ¡Manda… la que tiene Pablo!

Iglesias ha calificado el acuerdo como “un ambicioso plan de estímulos fiscales”. También ha señalado que es un inicio para evitar el retorno a la “austeridad fiscal” y promueve la “condicionalidad blanda”

Lo que yo te diga… no se ha enterado el chico lo que significa ahorrar, para el bolivariano El Espíritu de Europa es lo opuesto a su ideología. La UE pide que se acostumbre a horrar desde la infancia. Opuesto a lo que propone el gran vice.

Para recochineo ver a los MENESTROS/as/es hacer la ola a Sanchez (menudo fracaso comparado con Italia: por ejemplo) porqué no le han puesto la “láurea” es lo mínimo que se merece el cesar, por tamaño fracaso.

La inteligencia de Iglesias Turrión ha quedado demostrada en infinidad de ocasiones, hoy nos regala otra perla referente a la UE. Nos dan una limosna y a él no se le ocurre otra cosa que anunciar a bombo y platillo que se va a dedicar a despilfarrarlo. Vamos a ver muchacho que no te enteras: Yo voy al banco, pido un crédito para comprar una casa, me es concedido y como soy tan “listilla” me lo gasto en coche de lujo, vacaciones… ¿de que vas? Creo Pablo y Pedro que os habéis saltado la letra chica.

Temo como el diablo a la cruz a este desgobierno de irresponsables, que no va cumplir las condiciones del acuerdo. Asi qué el dinerillo probablemente no llegue. Lo que si se recorta desde ya, es el dinero que recibimos por la PAC y los fondos de cohesión. Vamos, una tronera de billar. Como todas sus jugadas Sanchez. Pidamos al Más Allá que los hados nos protejan, y miseria deuda no nos hundan.