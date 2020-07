El Gobierno ruega a los ciudadanos extremar las precauciones porque “el virus no ha desparecido”

Martes, 21 de julio de 2020

“Necesitamos mantener la prudencia y la cautela de toda la sociedad española y, especialmente, de las personas más jóvenes”, ha señalado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha rogado a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, de que extremen las precauciones para evitar el contagio del nuevo coronavirus, ya que el virus "no ha desaparecido". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha recordado que la denominada como 'nueva normalidad' no significa volver a la normalidad previa a la pandemia del Covid-19 y, por tanto, "no se puede actuar" como si el virus hubiera desaparecido o "no existiera".

"Necesitamos mantener la prudencia y la cautela de toda la sociedad española y, especialmente, de las personas más jóvenes porque algunos de los rebrotes se asocian a comportamientos de lugares de ocio nocturno o en lugares de concurrencia de un número muy importante de personas", ha dicho.

Por ello, Montero ha insistido en la necesidad de que se extremen las medidas de protección sanitaria como, por ejemplo, la distancia social, el uso de mascarillas, el lavado de mano y la limpieza en los lugares públicos. "Se trata de recomendaciones estrictamente imprescindibles para mantener a raya el virus y que, por tanto, podamos protegernos a nosotros mismos pero, sobre todo, a los más vulnerables", ha zanjado.