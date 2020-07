La Fregeneda recuerda a los fallecidos por el coronavirus con un curioso monumento

Martes, 21 de julio de 2020

El Monumento "In Memoria de las víctimas del Covid-19" es obra del artesano local Santi Fernández

La Plaza de La Fregeneda acoge desde ayer un nueva obra maestra con un simbolismo muy especial. Se trata de un monumento 'In Memoria de las victimas del Covid-19' una construcción en hierro cargada de referencias a la pandemia del coronavirus que tantas muertes ha causado en el mundo, obra que aúna el ingenio con la sensibilidad de su autor, Santi Fernández, artesano local y alguacil del municipio. "Durante el confinamiento yo sufría pensando en todas las personas que estaban muriendo en soledad y tenía una espinita clavada, tenía que hacer algo en su memoria, como una despedida que no le estábamos dando porque no podíamos" explica Santi.

El artesano se puso manos a la obra, utilizando los materiales que tenía a mano (materiales reciclados, como los que ha utilizado en otras obras salidas de sus manos): hierros de las ruedas de un carro de labranza, tornillos desprendidos de los raíles de la vía férrea de La Fregeneda....

Con los aros de carros ha formó una bola, a la que van soldados tornillos de la vía (originales), dando la imagen del coronavirus, que, desgraciadamente se nos ha hecho tan familiar. A la vez, la bola representa la esfera del mundo, el globo terráqueo, pues "este monumento es un recuerdo hacia todas las personas que han muerto por el Covid en todo el mundo, en China, América y en España" explica Santi, "Afortunadamente nadie ha muerto en La Fregeneda", añade el artista.

Rodeando la bola y la columna que la sustenta, y clavadas en la peana de piedra que la sujeta, hay unas grandes cadenas de hierro, uno de los elementos de más dramatismo del monumento: "la gente ha muerto encadenada o presa del virus, atada, lejos de su familia, presas no libres, no rodeadas de su familia" afirma con emoción y tristeza Santi.

La esfera está rematada por una cruz, "la cruz que es el significado de la muerte en nuestra sociedad" afirma el artesano.

La iniciativa de Santi encontró el apoyo del Ayuntamiento de La Fregeneda, que aceptó la propuesta del artesano, y también alguacil del pueblo, de colocar en la Plaza del pueblo un monumento a la memoria de los fallecidos por la pandemía del Covid-19. Y también ha encontrado el apoyo de los vecinos de La Fregeneda, "me felicitan, me dan una palamada en la espalda animándome a seguir haciendo obras por el pueblo, que es lo que llevo haciendo en los últimos años" explica Santi Fernández.

En La Fregeneda se pueden contemplar otras obras salidas de las manos de Santi, como una réplica en miniatura de una locomotora a vapor del modelo que recorrió la vía férrea durante casi 100 años, y otros elementos que ha colocado en la exposición de la maqueta del Tren de las Arribes instalada en el edificio de la casa consistorial.