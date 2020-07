Nace ‘Merca What’, la nueva plataforma online que regalará 15.000 euros entre 1.000 familias salmantinas

Martes, 21 de julio de 2020

Ya es posible comprar alimentos completamente naturales y de temporada a través de Merca What

Tras la pandemia sufrida por el Covid-19 multitud de empresas han renovado su oferta para adaptarse a la consecuente demanda. Este es el caso de Sergio Alonso Vicente, gerente de What Jamón, que ha decidido lanzar una nueva empresa de alimentación llamada Merca What.

Como precursor de la idea, ¿podría explicarnos en qué consiste Merca What?

Merca What es una plataforma online que lleva los productos más frescos del mercado a casa del cliente. Es como ir al supermercado, pero sin moverte de tu hogar, y con la garantía de que lo que se compra acaba de salir prácticamente del mar, del campo o de la huerta. Además, nuestro principal y más primordial objetivo es ofrecer un precio justo tanto al productor como al cliente, suministrando alimentos a nivel local y nacional.

Su funcionamiento es muy sencillo: se realiza el pedido y a las 24 horas está la compra en la dirección que se indique. Trabajamos con un servicio interno de logística refrigerado, por lo que los alimentos se conservan en perfecto estado durante todo el trayecto. Esto es muy importante para nosotros, y más aun estando en verano.

La oferta es muy variada, con todo tipo de productos, ya sean carnes, pescados, frutas, verduras... Queremos llegar a ser un mercado de referencia en un futuro cercano, por lo que tenemos que funcionar con celeridad en el envío, calidad en los productos y satisfacción en el cliente. Por supuesto, solamente ofreceremos productos de temporada, más natural imposible; es decir, si el mar en esa semana está en temporada de pulpo o de bogavante salvaje, es lo que ofreceríamos junto con otros productos de temporada, ya que no trabajamos con piscifactorías.

“Es como ir al supermercado, pero sin moverte de tu hogar”

¿Cuál diría que es el punto fuerte de Merca What?

Queremos que Merca What se diferencie de la competencia en dos puntos importantes. Primero, en el coste económico y segundo en la frescura del producto. Con todo esto me refiero a que no trabajamos con intermediarios y tampoco almacenamos, sino que los productos llegan directamente a la casa del consumidor final, lo que hace que se abaraten mucho los costes y que se reduzca el precio final de los alimentos.

Respecto a la frescura, trabajamos bajo el lema: “Del campo, la huerta y el mar a tu casa” porque el alimento que se compra prácticamente acaba de salir de ahí. Nadie más lo ha tocado salvo el productor (ganaderos, pescadores, agricultores). Cuantas menos personas se involucren en el proceso, mejor.

Creo que otra enorme ventaja que Merca What ofrece a la sociedad es la creación de nuevos puestos de trabajo, porque claramente tendremos que aumentar la plantilla para tener todo bajo control y funcionar a través de un servicio de transporte interno refrigerado.

¿A quién está dirigido Merca What? ¿Puede acceder a él todo el mundo?

Buscamos la exclusividad y sobre todo la mayor personalización posible. Para empezar nuestra incursión estamos regalando 15.000€ en cheques regalos de 15€ solo a las primeras 1.000 familias de Salamanca, que realicen una compra por un importe igual o superior a los 60€ en nuestra web www.mercawhat.com.

Quiero reiterar que nuestro servicio es limitado, ya que solo será accesible para 1.000 familias en Salamanca y para 300 clientes comerciales en Valladolid, de momento. Esto hace que podamos prestar el mejor y más rápido servicio, además de estar siempre disponibles para la atención al cliente.

No me cierro a que en un futuro crezcamos y podamos abastecer a cualquier persona en cualquier punto de España, aunque para eso aún falta mucho. Por el momento, quiero preservar Merca What y convertirlo en un mercado muy personal solo al alcance de los primeros que hayan decidido depositar su confianza en nosotros.

Por último, ¿cuál fue el desencadenante de esta idea? ¿Cómo surgió?

Los clientes de What Jamón empezaron a demandar no solo los productos de nuestra web, sino también alimentos de primera necesidad como los ya mencionados. Al ser una empresa prácticamente hermana a la nuestra, ya que las dos son de alimentación, vimos la oportunidad en el sector y nos lanzamos a por ella. Además, ahora mismo es lo que está funcionando, comprar online está a la orden del día más que nunca, y más si son productos de primera necesidad.

Debo añadir que para la creación de este proyecto nos hemos instalado en Mercasalamanca abriendo nuestras oficinas, y un centro logístico refrigerado, esto nos permite centralizar los pedidos, estando en un punto estratégico tanto para los transportes como para los productores.