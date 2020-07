El Ayuntamiento aumentará la vigilancia y las sanciones en zonas de ocio sobre el uso de mascarilla

Lunes, 20 de julio de 2020

El Ayuntamiento de Salamanca aumentará la vigilancia y las sanciones en las zonas de ocio nocturno con quienes no respeten las medidas para combatir la propagación de la COVID-19, como no llevar mascarilla o no guardar la distancia de seguridad.

En una rueda de prensa para presentar el nuevo reglamento del servicio de transporte municipal, el concejal de Protección Ciudadana, Fernando Carabias, ha indicado que es "nada positivo, nada agradable" ver algunas imágenes en la calle, durante la noche, en las que aparecen jóvenes sin cumplir con la normativa anticoronavirus.

Carabias ha reseñado que la pandemia es "un problema difícil, serio", por lo que ha hecho "una llamada a la responsabilidad de todos, por las consecuencias", que en el caso de nuevos brotes pueden ser "tremendas" a nivel sanitario o económico.

Por ello, el edil ha reconocido que "se ha reforzado la presencia policial" en zonas donde habitualmente "se aglomeran jóvenes" y que esto ha permitido que ya no haya "mini-botellones", pero "no ha sido suficiente".

Ante esta situación, ha explicado que la "fase de pedagogía" ha dado paso ahora a "una fase de más sanciones", que sirva para "garantizar la seguridad" y que no se den aglomeraciones ni personas sin llevar mascarillas de protección.

Hasta ahora, el concejal ha apuntado que las sanciones se han dado fundamentalmente la calle, pues el aforo y las medidas dentro de los locales de ocio se cumplen "de manera general" en la ciudad de Salamanca.