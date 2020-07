Comprar lotería de Navidad online: la forma de compra favorita en épocas del COVID-19

Sábado, 18 de julio de 2020

Ya hace mucho tiempo que es posible comprar lotería de Navidad online, así como todo tipo de lotería. Esto supone unas claras ventajas para el jugador: por una parte, no tendrá que desplazarse físicamente a la administración de lotería, podrá personalizar apuestas automáticas para no preocuparse por nada, incluso hasta es posible hacer todo el proceso a través del teléfono móvil (no hace falta un ordenador de sobremesa).

Eso sí, a la hora de comprar décimos de lotería de Navidad por Internet habrá que estudiar muy de cerca la plataforma en la que vamos a realizar la transacción. Aunque si bien es cierto que estas compras se controlan muy de cerca, no podemos bajar la guardia.

Una buena opción es la plataforma que nos ofrecen en Lotería Sort Aventura. Estamos hablando de una administración de lotería oficial que forma parte de la red de ventas de ONLAE. Tienen sede física en Tarragona, por lo que, si viviéramos allí, podríamos comprar nuestra lotería física sin ningún problema.

Desde el año 2001 también venden lotería por Internet: además de especializarse en lotería de Navidad, también podemos encontrar los juegos loteros de siempre, como la Primitiva o los Euromillones, entre otros.

Otra de las ventajas de compra en esta administración de lotería online es que tienen un servicio de reserva orientado para empresas y asociaciones. Es un buen recurso para evitar que podamos perder un número al que estamos jugando año tras año. Evitaremos cualquier olvido, algo que puede ser muy común teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo.

La lotería de Navidad de este año viene más calentita que nunca

Este año se ponen en juego un total de 172 millones de premios en décimos. La emisión de dichos décimos está compuesta por un total de 172 series de 100 000 números cada una; la emisión de las series está valorada en un total de 3400 millones de euros. De esa cantidad, un 70 % de la misma se reparte en premios (quedando un resultado de 2408 millones de euros).

Tendremos que esperar al próximo 22 de diciembre de 2020 para que se celebre el Sorteo de Navidad y ver si hemos tenido suerte con la elección de nuestro décimo.

Recuerda que un solo décimo premiado, si tenemos suerte de conseguir el primer premio, hará que ganemos un total de 400 000 €. Si tenemos un décimo del segundo premio, la cantidad que conseguiremos será de 125 000 € y el tercer premio será de 50 000 € al décimo.

El precio de cada décimo sigue siendo el mismo que el del año pasado, de 20 €.

Es importante mencionar que Loterías se ha encargado de apoyar a grupos vulnerables durante la situación de confinamiento que hemos tenido que vivir a consecuencia del COVID-19. Para ello, ha gestionado donaciones a entidades como Cáritas, Cruz Roja o la Asociación Española contra el Cáncer.