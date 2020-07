Presentadas 198 solicitudes para participar en la oposición para ser limpiador de edificios

Jueves, 16 de julio de 2020

El pasado 7 de julio se cerró el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para constituir una nueva bolsa de empleo para la limpieza de los edificios municipales, que sustituirá a la que ha estado funcionando desde finales del año 2015, a la que le quedan ya pocos integrantes (bastantes de sus miembros han encontrado otros trabajos).

Hasta el Ayuntamiento mirobrigense han llegado durante el tiempo que ha estado abierto el plazo un total de 198 solicitudes para participar en el proceso, lo que supone una significativa reducción respecto a las solicitudes presentadas para la convocatoria desarrollada en el año 2015, cuando hubo hasta 678 apuntados, aunque al primer examen (en aquella ocasión hubo una prueba teórica y otra práctica) sólo se presentaron 528.

En los próximos días, el Consistorio mirobrigense publicará cuáles son las personas admitidas y excluidas a este proceso selectivo, teniendo los excluidos unos días de plazo para subsanar su solicitud. Por los requisitos de esta convocatoria (no se exigía ninguno en especial), no debería haber demasiado excluidos, salvo personas que no hayan abonado –o no lo hayan hecho correctamente- las tasas de examen, que ascienden a 16,99€ (están exentas de pagarlas todos aquellos que lleven más de un mes inscritos como desempleados en cualquier Oficina de Empleo).

Una vez se cierre el plazo de reclamaciones, y se resuelvan las presentadas, el Ayuntamiento oficializará los listados de admitidos y excluidos, y procederá a convocar el único examen del que consta este proceso selectivo, que es un examen teórico. Como ya hemos publicado, los aspirantes afrontarán una prueba tipo test con 80 preguntas extraídas de los 13 temas de la convocatoria, todos ellos relacionados con la limpieza.

Todos aquellos aspirantes que saquen en ese examen una nota mínima de un 5 entrarán en la bolsa de empleo (hasta un máximo de 100 personas), de la que se irá llamando para realizar cada integrante de la bolsa un total de 1.086 horas de trabajo (20 horas semanales). Cuando se alcance esa cifra de horas trabajadas, esa persona pasará al final de la bolsa y se llamará a la siguiente.