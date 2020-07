Antonio Marín: “En cuanto supe del interés de Unionistas decidí no esperar ni un segundo en venir”

Miércoles, 15 de julio de 2020

El equipo salmantino ha presentado a su primer fichaje que llega con muchas ganas de “demostrar su valía en el campo”

Unionistas de Salamanca ha presentado esta tarde al lateral Antonio Marín. Se trata del primer fichaje del club salmantino. Un lateral derecho de 24 años que llega desde el Ejea. Andaluz de nacimiento, ha pasado por el Granada y el Almería, donde llegó a jugar dos partidos en Primera división.

El presidente de la entidad, Miguel Sandoval, mostró su ilusión por el fichaje y afirmó tener ganas de empezar la temporada: “Es una alegría contar con un jugador cuya calidad es evidente. Tenemos ganas de que empiece todo esto y poner en marcha un nuevo proyecto que estamos creando con muchas ganas.”

Diego Hernansanz , director técnico del club señaló que la contratación ha sido muy sencilla: “Antonio es muy polivalente y su fichaje ha sido un proceso muy sencillo. Ha sido todo muy rápido y ahora todos queremos trabajar para ver la mejor versión de Antonio”. En cuanto a más incorporaciones, el director técnico señaló que se está trabajando en ello: “Tenemos varias negociaciones abiertas, algunas de ellas cerca de cerrar un trato, pero aún es pronto y tenemos que seguir esperando”.

El jugador afirmó no haber pensado mucho la oferta recibida desde Salamanca: "En cuanto supe del interés que tenía Unionistas en contratarme me pareció buena idea. Me convenció la confianza que han depositado en mí desde el primer momento. Decidí no esperar ni un segundo y venir. Soy un jugador polivalante, pero importante es ayudar al equipo, como si me tengo que poner de portero".

Marín viene con ganas de demostrar su valía en el campo: "No me gusta definirme, prefiero demostrar mi juego en el campo. Soy humilde y trabajador y muy competitivo. Recuerdo la primera conversación con Diego, que me dijo que juguemos donde juguemos hay que salir a ganar. Encima pocos equipos tienen una afición como esta. No hay nada mejor que competir.

Finalmente, Marín cree que es pronto para ponerse objetivos, en especial sin conocer rivales ni el grupo en el que jugará el equipo: “Es difícil marcarse objetivos cuando no se conocen ni los grupos. Pero nunca falta ambición y lograr la mejor clasificación posible. En cuanto a mi estado físico, me encuentro muy bien pero la espera se está haciendo muy larga. A falta de entrenamientos toca mantenerse cada uno de manera individual, pero seguro que estaré a la altura cuando sea necesario".