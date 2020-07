Los fans del cine de terror estaban mejor preparados psicológicamente que el resto durante la pandemia, según un estudio

Martes, 14 de julio de 2020

El trabajo, realizado por investigadores de Chicago, Pensilvania y Australia, destaca el aumento masivo de la popularidad y de los visionados durante la pandemia de la película ‘Contagio’

Investigadores de la Universidad de Chicago, de la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Aarhus, en Australia, han concluido en un trabajo que los fans del cine de terror estaban mejor preparados psicológicamente a la pandemia de coronavirus que el resto. "Descubrimos que los fanáticos de las películas de terror exhibieron una mayor resiliencia durante la pandemia y que los fanáticos de los géneros 'prepper' (películas de invasión alienígena, apocalíptica y zombie) exhibieron una mayor resistencia y preparación", señala el estudio, titulado 'Pandemic Practice: Horror Fans and Morbidly Curious Individuals Are More Psychologically Resilient During the COVID-19 Pandemic'.

Pero también encontraron que el rasgo de curiosidad mórbida estaba asociado con una resistencia positiva e interés en las películas sobre pandemias y virus durante la crisis sanitaria. De hecho, estas personas "pueden acumular un repertorio más amplio de conocimiento y estrategias de afrontamiento que serían útiles en una variedad de situaciones peligrosas en la vida real".

Estos resultados son consistentes, según los investigadores, "con la hipótesis de que la exposición a ficciones aterradoras permite al público practicar estrategias de afrontamiento efectivas que pueden ser beneficiosas en situaciones del mundo real".

"Una película pandémica brinda a los espectadores acceso de bajo coste a información que es difícil o peligrosa de encontrar en el mundo real. Por ejemplo, ¿cómo actúan otras personas ante una pandemia? ¿Es probable que tales eventos provoquen un comportamiento cooperativo o egoísta en otros, qué tipos de conflictos sociales es probable que surjan y cómo podría uno navegar el panorama social alterado de un mundo pandémico? ¿Podemos confiar en que las instituciones continúen brindando servicios como de costumbre? ¿Cómo se ve el mundo cuando las instituciones que actúan como piedras angulares de la existencia cotidiana ya no funcionan como de costumbre?", expone el trabajo.

Y es que, según indica el trabajo (en el que participaron 310 ciudadanos estadounidenses), si alguna vez ocurriese una pandemia, esta información podría ser "bastante valiosa", ya que "podría conducir a una mejor preparación y resistencia psicológica". Además, las personas también pueden aprender a manejar sus propias emociones, al permitir experimentar emociones como el miedo, que generalmente se experimenta como una respuesta negativa a alguna situación peligrosa del mundo real.

En este sentido, el trabajo destaca el aumento masivo de la popularidad y de los visionados durante la pandemia de COVID-19 de la película 'Contagio': "Aunque la película tenía casi una década, rápidamente se convirtió en una de las películas más transmitidas en Estados Unidos, presumiblemente debido al hecho de que proporciona un ejemplo realista de lo que sucede durante una pandemia viral".