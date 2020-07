Las rentas más bajas tendrán un 10% más de bonificación en las ayudas al transporte 2020/2021

Lunes, 13 de julio de 2020

La Concejalía de Educación, Infancia y Familia del Ayuntamiento mirobrigense está trabajando en las bases de la convocatoria de ayudas al transporte para aquellos estudiantes que durante el curso 2020/2021 vayan diariamente en autobús desde Miróbriga a Salamanca para cursar estudios universitarios o ciclos formativos que no se impartan en Ciudad Rodrigo.

De cara a esta nueva convocatoria que se está preparando (es el 3º curso que se convocan estas ayudas), la Concejalía de Educación, Infancia y Familia ha anunciado una novedad: un incremento de un 10% en la dotación económica de las ayudas para aquellos alumnos con las rentas más bajas. Hasta ahora, estos alumnos veían sufragado hasta el 50% del coste de los viajes, mientras que durante el curso 2020/2021 será del 60%.

Las bases y el período de solicitud de las ayudas serán dados a conocer próximamente. Según recuerdan desde la Concejalía de Educación, Infancia y Familia, estas ayudas no solo tienen como objetivo apoyar a familias con pocos recursos económicos cuyos hijos no pueden residir en Salamanca por no tener medios suficientes, sino también “asentar población en Ciudad Rodrigo, evitando traslados que en muchos casos no son deseados”.