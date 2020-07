Albentosa, el jugador vinculado a Salamanca que renunció a su contrato en CSKA de Sofía para ayudar al club

Lunes, 13 de julio de 2020

El defensa, con más de 100 partidos jugados en Primera con Eibar, Málaga y Deportivo, sigue entrenando en tierras charras

Raúl Albentosa, defensa central de 31 años, que ha jugado más de 100 partidos en Primera con el Eibar, el Málaga y el Deportivo de la Coruña, vinculado a Salamanca por razones familiares, ha protagonizado un hecho insólito en el mundo del fútbol.

Y es que jugaba en el CSKA de Sofía (Bulgaria), donde era uno de los importantes y el capitán, cuando la pandemia hizo que el dueño le pidiese un esfuerzo a los futbolistas. “El propietario del club me llamó y me explicó que el CSKA se financia ahora con el dinero de sus empresas y que estas iban a registrar una bajada de un 70% de sus ingresos por la crisis del coronavirus. Me dijo que debía rescindir el contrato de algunos extranjeros porque no podía pagarles. Le entendí, el club podía diluirse, y le dije que conmigo no iba a tener problemas. Renuncié a un año de contrato y a los meses que me quedaban de esta temporada pese a mi representante, que me aconsejaba que al menos cobrara el tramo de temporada que falta”, relataba en El País.

A partir de ese momento, viajaba en un vuelo privado con su familia, que tuvo que pagar el mismo, hasta Salamanca, de donde es su mujer y donde sigue entrenando para mantener la forma. De hecho, no es la primera vez que se prepara en la capital charra, donde trabajó con Richard Huerta, campeón del Mundo amateur y eoprofesional de kickboxing y expreparador Físico del Salamanca UDS, que ha elogiado la calidad humana y profesional de Albentosa al que le dedicaba estas palabras en las redes sociales: “la otra cara del fútbol , la de la persona, y en eso eres un grande. Muchos meses de trabajo individual a tu lado que dieron sus frutos. Volveremos a verte pronto en el césped compañero, todo un honor trabajar con un profesional como tú, volverás al césped pronto estoy seguro”.

Por su parte, el defensa asegura que es “mejor futbolista que hace dos años. Estoy en el mejor momento de mi carrera y creo que puedo rendir a buen nivel otras cinco o seis temporadas. Me gusta lo que hago y tengo mi propio preparador desde siempre. Ahora mismo, estoy entrenando todos los días”, manifestaba en Las Provincias.