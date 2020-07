IU-CR en Común pide que el homenaje a las víctimas se haga coincidiendo con el Funeral de Estado

Viernes, 10 de julio de 2020

Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común emitió en la mañana del viernes una nota de prensa en torno al homenaje a las víctimas del coronavirus que ha decidido promover el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento mirobrigense. Según exponen en la nota, no tienen “ningún inconveniente” sobre los actos (que fueron anunciados por el alcalde Marcos Iglesias en el transcurso de una Junta de Portavoces), salvo por la fecha elegida, el sábado 25 de julio.

Desde el punto de vista del portavoz de IU-CR en Común, Domingo Benito, “lo más razonable” sería que los actos institucionales por parte del Ayuntamiento se hiciesen el próximo jueves 16, coincidiendo con los actos de Estado convocados para ese día por parte del Gobierno Central, en el que participarán las más altas instituciones del país.

En cambio, la fecha escogida, el sábado 25, es la fecha elegida por la Conferencia Episcopal Española para “convocar una ‘Jornada por las víctimas’ en todo el país con motivo de Santiago Apóstol” (de hecho, la Diócesis de Ciudad Rodrigo celebrará ese día una misa solemne). Según señalan desde IU-CR en Común, el alcalde les ha comentado que los actos “no se solapan y no se organizan de forma conjunta”, pero “lo cierto es que pudiera parecer que la fecha elegida pretende hacer coincidir ambas celebraciones” (de hecho se han escalonado, yendo el acto del Ayuntamiento justo después de la misa).

En la nota emitida, se añade que si el Consistorio considera que no le da tiempo a hacer sus actos de homenaje el próximo jueves, “puede y debe” elegir una fecha diferente a la escogida por la Conferencia Episcopal Española, “al objeto de que no se mezclen los eventos, no se confundan y cada espacio tenga su tiempo y autonomía”, ya que “el realizarlos el mismo día, con apenas una hora de diferencia, no muestra mucha voluntad de que haya esa separación y la institucionalidad que merecen”.

Según IU-CR en Común, si el Equipo de Gobierno pretende que los actos municipales no se solapen con los actos de Estado “entonces tampoco deberían solaparse con los actos de índole religioso; existen suficientes días en el calendario para lograr eso”. La formación remarca que cada confesión religiosa “está en su absoluto derecho” de honrar a las víctimas que profesan sus creencias, al igual que quiere hacer el Ayuntamiento, “pero deben estar claramente separados y delimitados”.