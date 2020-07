Desarticulada una banda que asaltaba viviendas en Salamanca para robar dinero y joyas

Viernes, 10 de julio de 2020

La Guardia Civil de Salamanca ha completado la denominada operación “DIAMANVO” que se inició con motivo de varios robos en viviendas habitadas cometidos en el mes de febrero en la provincia de Salamanca. Así, se pudo determinar que los presuntos autores de los hechos eran ciudadanos de nacionalidad rumana establecidos en la provincia de Huelva, desde donde se desplazaban a esta provincia y a otras del territorio nacional con el único fin de acceder en viviendas y sustraer joyas y dinero.

A finales de la semana pasada se supo que los componentes del grupo delictivo estaban en la provincia de Segovia donde se suponía que podían cometer nuevas acciones delictivas, motivo por el cual se estableció un servicio de vigilancia permanente sobre los mismos.

Gracias a ello tuvo lugar la detención de los tres integrantes del grupo este lunes 6 de julio, cuando, “después de cometer un Robo con Fuerza en las Cosas el Grado de Tentativa en la localidad salmantina de Pelabravo, fueron interceptados en la autovía A-66, ya en la provincia de Cáceres cuando regresaban a su provincia de residencia, Huelva”, explica la Benemérita.

En el momento de la detención le fueron intervenidas multitud de joyas procedentes de sus tres últimos robos en viviendas perpetrados el día 5 de julio: dos cometidos en la provincia de Segovia y uno en la de la Valladolid.

Los detenidos son todos de nacionalidad rumana: R. M. C. de 20 años de edad, C. M. de 28 y C. M. de 25. La Guardia Civil ha concluido que son los autores de 18 robos a viviendas habitadas cometidos en las provincias de Salamanca, León, Segovia, Valladolid, Cáceres, Huelva, Córdoba y Ciudad Real.

La investigación ha sido llevada a cabo por personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca y ha sido dirigida judicialmente por el Titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Salamanca. Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial durante la tarde del día 7 de julio y se decretó el ingreso en prisión de todos ellos.