Ya están a la venta los décimos del sorteo de la Lotería de Navidad 2020

Jueves, 9 de julio de 2020

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ya ha puesto a la venta este jueves 9 de julio los décimos de la Lotería de Navidad en los 11.000 puntos de la red comercial, un sorteo extraordinario que repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente de SELAE, Jesús Huerta, en la rueda de prensa de presentación de la campaña de verano, que llega con "más ganas que nunca de repartir suerte", dada la situación excepcional provocada por el coronavirus.

Para este sorteo estarán disponibles un total de 172 millones de décimos. Así, la emisión consta de 172 series de 100.000 números cada una. Dicha emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios, es decir, que el próximo 22 de diciembre el Sorteo de Navidad repartirá 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior (2.380 millones).

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca, el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

Respecto a la organización del sorteo de Navidad, Huerta ha afirmado que SELAE no ha parado y ha agradecido a los profesionales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre su labor durante los "dos meses centrales de la pandemia". "No hemos perdido ni un segundo y hoy estamos aquí como si no hubiera habido pandemia en lo que hace a la organización de los décimos", ha manifestado.

En relación con el décimo que este año está ilustrado con la tabla central del Tríptico 'La Adoración de los Magos', obra del Museo del Prado realizada por El Bosco, ha defendido su valor como un "magnífico difusor cultural" y ha explicado que en 2020 se ha imprimido con dorados en un pequeño relieve "muy elegante". "La cultura genera criterio propio, capacidad de tener nuestra propia opinión y, por tanto, nos da libertad", ha reflexionado.

Finalmente, el presidente de SELAE ha garantizado que la celebración del sorteo el próximo 22 de diciembre contará con "las máximas garantías sanitarias" y tendrá lugar en el Teatro Real conforme con "todas las medidas de prevención". "Estaremos a lo que digan las autoridades sanitarias y las cumpliremos al cien por cien", ha concluido.