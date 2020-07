Consejos de los pediatras para disfrutar de unas vacaciones seguras con niños en tiempos de Covid-19

Viernes, 10 de julio de 2020

Mascarilla, ocio en espacios abiertos, no emprender viaje con síntomas y guardar la distancia en los primeros días de encuentro con abuelos y otros familiares son algunas de las principales claves para evitar contagios. Este año, la situación pandémica obliga a adoptar medidas específicas para evitar riesgos y, por ello, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha elaborado una guía de recomendaciones, con las que los menores y sus familias puedan disfrutar con seguridad el verano de la Covid-19.

Playas, piscinas y otras zonas de baño

La posibilidad de contagio en estas áreas se asocia más a la interacción social, así que también es necesario respetar los aforos establecidos y, en general, las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

Campamentos de verano y actividades de naturaleza

Al igual que en el caso anterior, al disminuir el virus su capacidad de contagiar en espacios abiertos, se pueden desarrollar campamentos de verano. Sin embargo, es necesario prestar especial atención a que se guarden las medidas de seguridad en las actividades comunes. “Será importante el papel de los monitores dando ejemplo. Deberán realizar las reuniones y comidas manteniendo la distancia social mínima de dos metros y buscando siempre los espacios abiertos para realizar los juegos o talleres”, indican los pediatras.

Viajar con niños en la pandemia

En los viajes, tanto los niños como los adultos tienen que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y utilizar mascarilla si la edad de los menores lo permite (en todo caso, desde los seis años), siempre que se trate de un transporte colectivo (tren, autobús, etc.). En automóvil no es necesario cuando se viaja con los convivientes, pero sí cuando viaja también alguna persona ajena al núcleo familiar. “Ni los niños ni sus padres deben emprender el viaje, en especial en transporte colectivo, ante cualquier posible síntoma, por leve que sea, de coronavirus. Eso supondría poner en riesgo a todos los viajeros y la posibilidad de provocar un brote”.

Visitas a los abuelos

El verano es también un momento de reencuentros y muchas familias aprovecharán para visitar a abuelos u otros familiares mayores, después de los meses de aislamiento. El vicepresidente de AEPap apunta que “los abuelos están deseosos de abrazar y besar a sus nietos, pero en los primeros días deberían guardar un cierto distanciamiento, ya que si los niños les contagian, los abuelos, pueden tener una infección grave. Pasados unos días, y si ningún miembro de la familia tiene síntomas, ya se pueden considerar convivientes y tener una vida normal con ellos”.

Juegos con otros niños

Los niños podrán jugar y relacionarse con sus iguales este verano, manteniendo siempre las medidas de seguridad y siempre que no haya síntomas compatibles con el coronavirus, pero están más seguros en entornos con contactos escasos y controlados. Por ello, no es momento de hacer grandes fiestas, cumpleaños, etc., sino de jugar con los primos o amigos más cercanos, preferiblemente al aire libre.

Cómo usar correctamente la mascarilla en niños

Aunque son obligatorias desde los seis años, las mascarillas se pueden usar, y son recomendables, desde los tres. La AEPap ofrece todas las pautas necesarias para ponerlas y usarlas correctamente, que son similares a las de los adultos e implican evitar, en lo posible, tocar la mascarilla y lavarse las manos antes de ponerla. En algún caso, las mascarillas podrían producir irritación en los niños.

Cómo usar geles hidroalcohólicos en niños

Otra de las medidas que se han generalizado frente a la pandemia es el uso de geles hidroalcohólicos. Los pediatras precisan que “es mejor lavarse las manos con agua y jabón si se van a exponer al sol. De hecho, tanto en niños como en adultos, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos por lo menos es lo 2

mejor para eliminar gérmenes de las manos, incluido el nuevo coronavirus, y cuando las manos estén visiblemente sucias los geles no son suficientes. Sólo si no fuera posible, se recomienda que se use un gel hidroalcohólico con al menos 60% de alcohol”. Asimismo, recuerda que, “en general, hay que mantener estos productos fuera del alcance de los niños y supervisarles cuando los usan, además de evitar llevarlos en envases que puedan ser atractivos para ellos”.

Cuándo y cómo acudir al pediatra en vacaciones

Por último, en vacaciones también hay que estar alerta a posibles síntomas de SARS-CoV-2, u otros problemas de salud que pueden obligar a consultar al pediatra. En los centros de salud de todas las CC AA se ha habilitado la consulta telefónica, como paso previo. En caso de que se indique la necesidad de acudir al centro, hay habilitadas agendas diferentes para niños con sospecha de Covid-19 y sin sospecha. En localidades con mucha afluencia turística, además, se suelen habilitar consultas específicas.