Jueves, 9 de julio de 2020

El vicepresidente de la Junta llama a mantener las precauciones y avanza que instarán a las autoridades “para que se proceda de manera rigurosa a sancionar a quienes no cumplen las normas”

La Junta de Castilla y León no ha establecido la obligación de llevar siempre mascarillas, incluso en espacios públicos y a pesar de que se cumpla la distancia de seguridad, como en otras comunidades.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, insistía en la “necesidad de mantener la distancia de un metro y medio y el uso de mascarillas. Recomendamos el uso continuado de mascarillas salvo en espacios de la naturaleza no urbanos”.

“Queremos recordar la existencia de numerosos brotes, muchos relacionados con situaciones de ocio, reuniones familiares en ámbitos cerrados, es muy importante mantener la tensión y las medidas de higiene”, añadía.

En este sentido, Igea recordaba que se ha trabajado mucho para llegar a una buena situación en la Comunidad y que se va a instar a las autoridades correspondientes para que se proceda de manera rigurosa a sancionar a quienes no cumplen las normas. “Nos estamos jugando mucho, jugando vidas… no es el momento de aflojar, este es el momento de extremar las medidas, no miremos a otras comunidades como si no pasase nada”