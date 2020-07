Legionelosis: ¿pueden confundirse los síntomas iniciales con la Covid-19?

Jueves, 9 de julio de 2020

Enfermedad respiratoria que puede poner en serio riesgo la salud y cuyos síntomas iniciales son fiebre, dificultad para respirar, dolores musculares, entre otros

Aunque este verano toda la atención está centrada en la Covid-19, hay otras enfermedades a las que conviene no perder de vista. Es es el caso de la legionelosis (causada por la bacteria Legionella), una enfermedad respiratoria que puede llegar a ser fatal en determinados casos y que, debido a la similitud de sus síntomas (fiebre, dificultad para respirar, dolores musculares), puede ser inicialmente confundida con la Covid-19.

Así lo advierten desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), desde la que subrayan que es importante que la crisis sanitaria generada por el coronavirus no nos haga relajar las medidas de cuidado y prevención frente a otros riesgos para la salud, como es la legionelosis. “Hacer frente a un riesgo no debe ni puede suponer que no estemos atentos a otros, algo que nos haría más vulnerables frente a ellos”, apuntan desde Anecpla.

La legionelosis tiende a afectar más a hombres que a mujeres y el número de casos aumenta, además, con la edad. De hecho, prácticamente un 80% de todos los casos del 2018 en España, se produjeron en personas de más de 50 años.

En España, la tasa de incidencia de esta enfermedad está muy por encima de la media europea; un dato que no deja de empeorar cada año. Según un informe hecho público recientemente por el Instituto de Salud Carlos III, sólo en 2018 se declararon 1.631 casos de legionelosis frente a los 1.493 de 2017 o los 1.020 de 2016. Estos datos muestran un aumento de los casos declarados de legionelosis en 2018, de un 7% sobre los casos de 2017 y de un 57% sobre los de 2016.