La residencia asistida provincial contará pronto con 11 nuevas camas sociosanitarias

Miércoles, 8 de julio de 2020

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha visitado hoy las instalaciones

La Residencia Asistida de Salamanca contará en breve con 11 camas sociosanitarias nuevas que estarán destinadas a la recuperación de pacientes procedentes de la provincia que han recibido el alta tras someterse a hospitalización por diferentes patologías que limitan su autonomía. El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha visitado hoy las obras de instalación de este equipamiento.

En esta área se le prestarán permanentemente cuidados sanitarios, médicos y de enfermería y vigilancia durante la convalecencia, así como los cuidados personales. Se les proporcionará también terapias de rehabilitación para conseguir la recuperación que les permita mejorar su calidad de vida y su autonomía. La duración de la estancia será de 2 meses (puede ampliarse de mes en mes hasta 4). El presidente, Javier Iglesias, ha destacado que este es un cambio en el modelo tradicional residencial, que tiene una gran demanda. “Es, además, una importante medida contra la despoblación en el medio rural. La rehabilitación permite que una persona pueda volver a su casa”.

En el entorno rural más del 70% de la población tiene más de 65 años. Son personas más susceptibles de requerir hospitalización por diferentes patologías, muchas veces moderadas o no graves pero que limitan su dependencia. Por ejemplo, muy frecuentes, las traumatológicas (rotura de cadera, rodilla, hombros…). En estos casos, donde en el entorno del paciente no se dan las condiciones para una correcta recuperación (por la intensidad de los cuidados, por no tener quién les cuide, porque su vivienda no está adaptada…), la Diputación pondrá a su alcance las denominadas Unidades de Convalecencia Sociosanitarias.

La Diputación cuenta con la implicación de la Junta de Castilla y León que ha dado su compromiso de cooperar con este modelo que entrará en funcionamiento en próximas semanas.