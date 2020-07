José Mª Sendín coge la batuta del histórico Manolo Pérez de Burgos al frente de la Banda de Música

Martes, 7 de julio de 2020

La Banda Municipal de Música de Ciudad Rodrigo regresó la semana pasada a los ensayos tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus. Precisamente, debido a las medidas de restricción a las que obliga la enfermedad, la Banda ha sido reubicada con el objetivo de tener algo más de espacio a la hora de ensayar, pasando del local que han venido ocupando en los últimos años en el inicio de la calle Santa Clara a las dependencias del antiguo Colegio Los Sitios.

Sin embargo, este no es el cambio más relevante que ha sufrido la Banda Municipal de Música en los últimos meses: durante este tiempo, ha cambiado de director, cediéndole el mando el histórico Manolo Pérez de Burgos a José María Sendín Bautista, un relevo que se simbolizó en la tarde del martes en uno de los ensayos de la Banda en presencia del alcalde Marcos Iglesias y de la delegada de Cultura Beatriz Jorge Carpio, y casualmente, justo cuando acababan de ensayar The Show must go on (El espectáculo debe continuar) de Queen.

Según explicó Marcos Iglesias, fue tras la procesión del Corpus Christi 2019 (recién entrado el actual Equipo de Gobierno) cuando Manolo Pérez de Burgos les comentó que “tenían que hablar”, comunicándoles días después su decisión de dejar la dirección de la Banda tras 35 años al frente de la misma, de forma previa a los cuales ya estuvo otros 30 años como integrante de la misma.

El Equipo de Gobierno puso en marcha la maquinaria para encontrarle relevo, que ha culminado con José María Sendín cogiendo la batuta, después de acumular ya 39 años de trayectoria musical. El nuevo director explicó en la tarde del martes que cuando le ofrecieron el puesto se mostró “reticente”, pero se lo fue pensando, acabando por aceptar, algo que se empezó a hacer efectivo antes de Carnavales en los ensayos de la Banda.

Formalmente, estaba previsto que la última vez que Manolo Pérez de Burgos llevase la batuta de la Banda fuese en la procesión del Corpus de este año (ya que la primera vez que la llevó fue también en esta procesión), pero debido al coronavirus no hubo procesión callejera del Corpus y el relevo se ha terminado por escenificar en privado. Tras el mismo, Manolo Pérez de Burgos continuará en la agrupación como ‘músico raso’.

En estos momentos, la Banda cuenta con 43 miembros, de los cuales la mitad estuvieron presentes en el ensayo de la tarde del martes (siempre faltan en los ensayos miembros que viven fuera o que tienen otros compromisos). Está previsto que la Banda Municipal de Música lleve a cabo durante las próximas semanas su tradicional concierto de verano, aunque en esta ocasión no será como siempre en el Parque de La Glorieta, sino en otro lugar donde se puedan guardar todas las medidas de seguridad.