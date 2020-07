“La situación en el campo es cada vez peor. Tendremos que volver a salir a la calle”

Los labradores recogen sus cosechas de cereal, los ganaderos cuidan de los animales tras una buena primavera. Pero los ánimos no son óptimos en los pueblos ya que los precios están por los suelos. Es un momento crucial para evitar el desplome del sector primario, el que mantiene vivo el medio rural y produce la alimentación humana. Estas son algunas pinceladas aportadas por Carlos Sánchez Rodríguez, director general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Salamanca, UPA Salamanca.

¿Nos puede hacer una panorámica de la situación actual del campo en Salamanca?

En resumen: año bueno y precios malos. Teníamos buenas perspectivas de cosecha, pero a nivel económico para el ganadero y para el agricultor puede ser peor que el año pasado por los precios. La otra campaña las cosechas fueron malas pero los precios fueron mejores. El ganadero se podría beneficiar de los bajos precios del grano, pero esta transmisión no sucede. La diferencia se la lleva el intermediario. El agricultor no cobra por los cereales y el ganadero paga por los piensos más de lo que debería. Con las patatas y otros productos sucede lo mismo.

¿En qué han quedado las tractoradas?

Cuando apareció el Covid-19 dije dos cosas: que venía a matar la inteligencia y la economía. Además, mató nuestro movimiento. No había ningún ciudadano que no entendiera nuestra queja. Alguno decía que tenemos buenos tractores. Los equipos son necesarios y no se saca para vivir. Ahora estamos en peor situación entonces. Habrá que volver a salir a la calle.

Tienen mucho que reivindicar

La Ley de Cadena Alimentaria no se cumple. Es incomprensible que, habiendo caído todos los precios de los productos alimentarios al productor, en el supermercado hayan incrementado. ¿Quién controla eso? Se nos prometieron muchas cosas ¿Dónde está la ayuda que iba hacer el Gobierno? Nos están matando. Realmente te da vergüenza quejarte con lo que hay en otros sectores. En restauración nosotros también somos víctimas. ¿Quién come un chuletón, un cochinillo o un cordero ahora mismo? Se está permitiendo que el consumidor pague más, que el agricultor cobre menos, para que gane más el del medio. ¿Dónde está la Ley de Cadena Alimentaria? No sé quién se queda el dinero. Tienen que velar porque eso no ocurra. Eso nos lo garantizaron y el coronavirus lo mató.

Pero la agricultura y la ganadería son imprescindibles.

Lo que se va a mantener es el sector primario, porque comer hay que seguir comiendo y seguimos exportando a Europa. No entendemos por qué no nos pagan lo que merecemos. A ver si alguien tiene la lucidez de darse cuenta de que puede suceder si vas a comprar y no hay pan o leche en vez de mascarillas o gel hidroalcohólico. Hemos estado desinfectando calles y dando el callo y ahora nos lo están pagando de esta manera. Compran patata francesa teniéndola aquí. Nos tiene que defender la Administración y comprar nuestros productos el consumidor.

¿Cómo va a recuperar el sector las pérdidas causadas por la sequía de la pasada campaña?

Los años malos el agricultor tiene que endeudarse y los buenos poder capitalizarse para recuperarse. En los años en que mi padre vendía el grano se pagaba a 30 pesetas el kilo (0.18€) y este no llega a 25 (0.15€). Antes se decía que para que un agricultor ande bien debe tener tres cosechas: la nave, en el banco y en la tierra. Lo que está sucediendo no puede ser. España es un país netamente importador y a pesar de la buena cosecha continúa comprando al exterior. Los precios están donde están porque hay un monopolio, varios compradores se juntan en la mesa de un bar y ajustan los precios. Los años buenos me arruino y los malos no gano lo que tengo que ganar. Por eso se va la gente del campo. La otra crisis la mantuvieron dos sectores: el turismo y el primario. Pregunto qué hubiera pasado si en vez del faltar papel higiénico faltase comida. Venimos de un año de sequía, el sector está muy endeudado mirando a ver si puede devolver lo que le prestaron. Algo muy malo tiene que estar pasando para que un año bueno un agricultor no capitalice.

Más o menos ya ha ido desgranando cómo afecta el coronavirus al sector.

El sector bovino, por suerte, ahora está exportando. El vacuno experimenta una bajada del 20% respecto al pasado año. El porcino no quiero ni pensar. Los tostones se están congelando porque los precios son realmente ridículos. Las fábricas dicen que no venden jamones, paletas, ni nada. El ganadero de porcino puede estar perdiendo 30 euros a cada cerdo que vende. Esto se debe regular y controlar, como no se ayude al sector primario vamos a pasar necesidad. Gracias a Dios tenemos una buena agricultura, pero la estamos matando. No hay más que ver los expedientes de modernización, en más de un año llevan poco más de 100. De 80 jóvenes que se quieren incorporar, se quedan en 70 o 75 y se han jubilado 400 profesionales.

¿Se favorecen explotaciones grandes?

Estamos pidiendo al sector primario que haga lo que no quiere hacer. Imagínate que pedimos a un empleado que trabaje 16 o 12 horas. ¿por qué se le pide a un agricultor o a un ganadero? Le pedimos que lleve explotaciones más grades, que trabaje más. Hoy un profesional del campo tiene que comprar maquinaria muy grande para vivir de ella. Esto requiere una inversión brutal para conseguir un sueldo miserable y ganar menos que ganaba su padre. Por eso la gente se va a trabar por un sueldo, porque dicen: “trabajo menos y gano más”. Cuando viene un año de sequía se arruina y cuando viene un año bueno no gana.

¿Cómo está el tema de las ayudas PAC?

Mal, nos quieren meter un recorte muy importante. El problema de la PAC viene de hace tiempo. Al principio iba a compensar la bajada de precio que percibe el agricultor para que lleguen más baratos al consumidor. No se compensaba entonces, ahora menos. Avanzan los años y queremos que siga igual, pero el cereal vale menos que antes. Quieren que produzcamos más con muchas más garantías y que vivamos. La única forma de seguir adelante es ampliar las explotaciones. La PAC nos está matando cuando nos obliga a competir con igualdad de condiciones con otros países. Aquí tenemos controles que no tienen productos que entran de fuera. Nos prohíben tratamientos que esos países pueden utilizar. Tenemos mayor garantía sanitaria y controles. Encima el consumidor no lo agradece.

¿A nivel más cercano?

El sector primario a nivel Castilla y León tiene mucha importancia pero no hacen por ponerse a nuestro lado y apoyar. Hace poco tuvimos una reunión con la Diputación Provincial. Solicitamos que se puedan hacer granjas más grandes, pero no nos dejan. Entre el envejecimiento y el despoblamiento nos vamos a quedar sin gente en el campo y sin pueblos.