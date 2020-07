San Fermín: no está para fiestas

“Uno no advierte jamás lo que está hecho, sólo puede ver lo que queda por hacer”

¡Este año no tenemos San Fermines: Estarán muy contentos aquellos que cada año forman una cruzada para manifestarse en contra de unas fiestas donde el toro es su protagonista y su mayor valedor, en todas las partes del mundo, como se demuestra cada año con la afluencia de visitantes que llegan desde los lugares más recónditos del planeta!.. Lo que quizá no sepan estos que claman por la abolición taurina, o por la defensa de los animales- que sin embargo gozan con un buen jamón, unas suculentas chuletas, un bacalao, o un surtido de mariscos, como prueba de su hipocresía-, Es que cuanto recauda esta casa de Misericordia, sirve para la atención y sustento de la misma, acoge a 535 ancianos, que son atendidos de forma muy satisfactoria, cubriendo todas sus necesidades, claro esto no vende, no llama la atención, no forma parte del espectáculo.

¡Este año no se agitaran embargados por la emoción, el entusiasmo y el fervor popular los pañuelos rojos en plaza repleta del ayuntamiento, donde un cohete anunciaba esta fiesta única, - cierto que; en los últimos años, también embarrada por algunos energúmenos, que al amparo del bullicio, la vorágine festiva y el alcohol pusieron la nota negativa y negra del abuso a esta popular y desbordada fiesta!.

¡Este año la hornacina que recoge al Santo Patrón San Fermín, no tendrá que echar capotes a los mozos que con el señuelo del periódico por engaño agitan cada mañana de forma puntual, para que proteja en su carrera, sea por cualquiera de los tramos en que se van a suceder tumultos, caídas, empujes, saltos y desasosiegos que se irán teniendo lugar poniendo su corazón y adrenalina en sus máximos coeficientes. Porque básicamente consiste el encierro en correr delante de los toros, en unos tramos de calle convenientemente vallada, que tiene como fin trasladar los astados desde los corrales de Santo Domingo hasta los de la plaza de toros donde serán lidiados por la tarde por los toreros anunciados. El trayecto como todos saben transcurre por diferentes calles del casco viejo de la ciudad con un trayecto de 825 metros.

¡Este año a las ocho en punto de la mañana no habrá primer cohete, que anuncia la apertura de los corralillos, mientras que un segundo disparo indica que todos los toros han salido. A partir de entonces el recorrido debía ser el siguiente: suben la cuesta de Santo Domingo y cruzan plaza del Ayuntamiento, para enfilar la calle Mercaderes. Una curva cerrada, que a todos mantenía expectante por la velocidad, la fuerza centrífuga y lo resbaladizo del piso, que da entrada a Estafeta la más larga del recorrido, dando paso a un tramo conocido de Telefónica desde el que se acede al callejos de la plaza de toros. Una vez que todos los astados entran en el coso taurino suena un tercer cohete, mientras un cuarto indica que todo en orden, el encierro ha terminado.

¡Este año esa carrera, que para muchos se hace eterna, no tiene más duración de promedio de tres minutos, que se prolonga en la medida que alguno de los astados se separa de sus hermanos, se convierte en peligroso rezagado, más aun si hay exceso de corredores, o bien si algún “turista” se interpone en la acción de aquellos que dominan la situación y saben llevar al toro hasta la plaza. Esa aglomeración es uno de los principales problemas que últimamente se ha venido sucediendo y acrecienta la peligrosidad de la carrera, en la que los mozos no deberán aguantar más de 50 metros delante de las astas.

¡Este año no habrá caídas espectaculares, no se atravesaran los inexpertos, y aquellos que poco o nada saben del toro y su poder. Aunque todos los tramos del recorrido están vigilados por un amplio dispositivo de seguridad y atención médica. No obstante la peligrosidad de la carrera ha hecho que desde 1924, hasta ahora se registrara un total de 14 muertos, evidentemente heridos de distinta consideración son unos cientos!. Tampoco será la última vez que se suspenden los San Fermines- en los años 1937 y 1938, en 1978 tras los disturbios etarras y se suspendieron en 1997 tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tras esta pandemia era evidente, no estar los ánimos para pasacalles, toros y cohetes.

¡Este año tan solo ha corrido un toro asesino, llamado COVID herrado con el Nº 19, que hizo ese recorrido de forma sigilosa en invisible, que paralizo la fiestas más popular de España, ante el que nada pudo hacer el capotillo de San Fermín, y arraso en esa tierra con más 400 personas, que no resistieron a sus “cornadas”. Triste final para el ¡Pobre de mí!...

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías