El 9,5% de los salmantinos ha pasado el coronavirus y tiene anticuerpos

Lunes, 6 de julio de 2020

La tercera oleada del estudio de seroprevalencia del COVID-19, cuyos resultados preliminares ha hecho públicos este lunes el Ministerio de Sanidad, estima que solo el 5,2 por ciento de los españoles tiene anticuerpos del virus, porcentaje que en la media de Castilla y León se incrementa al 7,8 por ciento --0,3 puntos más que el dato obtenido en la segunda oleada— y en Salamanca hasta el 9,5%.

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los resultados preliminares de la tercera ola del estudio de seroprevalencia ENE-COVID que comenzó en abril el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). La primera ronda, de finales de abril primeros de mayo, arrojaba en toda España una prevalencia del 5 por ciento, mientras que en la segunda oleada, realizada a finales de mayo, aumentó al 5,2 por ciento, porcentaje en el que se mantiene en esta tercera oleada, llevada a cabo entre el 8 y el 22 de junio.

En el caso de Castilla y Léon, la prevalencia de anticuerpos IgG anti SARS-COv2 es de 7,8 por ciento, lo que lleva a estimar que 7,8 de cada 100 personas se ha contagiado del COVID-19 y tiene anticuerpos. Esa tasa en el primera oleada era del 7 por ciento y en la segunda, del 7,5 por ciento.

La comunidad se mantiene con la tercera tasa más elevada del país, por detrás de Madrid (11,7 por ciento) y Castilla-La Mancha (10,3 por ciento).

Por provincias, Soria se mantiene con la mayor tasa de prevalencia del país, con un 14,4 por ciento, 0,3 puntos menos que en la segunda ronda del estudio, mientras que Segovia se mantiene con la segunda tasa más elevada de todo el estado, con un 12,4, aunque baja en dos décimas con respeto a la segunda oleada.

A continuación figuran Salamanca, con 9,5 por ciento (1,2 puntos más que en junio) y Ávila, con un 8 por ciento (3 décimas menos). Ya por debajo de la media de la comunidad están Valladolid, con un 7,4 por ciento (dos décimas más); Zamora, con un 7,3 por ciento (1,1 puntos más); Palencia, con un 6,6 por ciento (1,4 puntos menos); León, con un 6,4 por ciento (0,7 puntos más), mientras que Burgos se mantiene como la provincia con menor prevalencia ante el coronavirus, con una tasa del 5,7 por ciento (0,4 puntos más que en la segunda oleada).

En Castilla y León han participado en esta segunda oleada del estudio un total de 7.270 personas, 74 menos que las 7.344 que se realizaron la prueba en la segunda fase, aunque la participación sigue por encima de la de la primera oleada, cuando se sometieron a los test 6.979 castellanoleoneses.

En los datos de esta tercera oleada se incluye de nuevo el porcentaje de seroconversión, es decir las personas que en el test de la segunda ronda, realizado a finales de mayo, dieron negativo pero que ahora han dado un resultado positivo en anticuerpos IgG.

Esta estadística solo se aporta por provincias y en el caso de Castilla y León destacan los datos de Salamanca, que se sitúa en un segundo escalón entre las provincias españolas que presentan una tasa de seroconversión estimada más alta en ámbito estatal, con un 1,3 por ciento, solo por debajo de Madrid y Teruel y con el mismo porcentaje que Ciudad Real. También están entre las provincias con más seroconversión Valladolid y Palencia, con un 1,1 por ciento y Soria, con un 1 por ciento.

Ya por debajo del 1 por ciento figuran Zamora y Segovia, con un 0,9 por ciento; Burgos y León, con un 0,8 por ciento; y Ávila, con 0,5 por ciento. Se da la circunstancia de que la provincia abulense presentaba en la segunda oleada la mayor tasa de seroconversión del país, con un 2,3 por ciento.

DATOS NACIONALES

El estudio de seroprevalencia, elaborado por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE), con la colaboración de las comunidades autónomas, ha finalizado que El 5,2 por ciento de la población española ha superado el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, y presenta anticuerpos IgG.

El objetivo del trabajo, que comenzó el pasado 27 de abril y que ha sido realizado en tres oleadas, ha sido estimar la prevalencia de infección del nuevo coronavirus en España mediante la determinación de anticuerpos frente al virus por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo. Para ello, se han estudiado, en tres oleadas, a 68.296 personas de todas las edades, comunidades y provincias, a las cuales se les ha invitado a participar por teléfono.

Además, 54.858 han participado en las tres oleadas y se han realizado 186.908 test rápidos (más 9.755 en el estudio específico insular) y se han recogido 165.176 muestras de sangre (más 9.130 adicionales en el estudio específico insular).

Asimismo, la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, ha informado que entre los profesionales sanitarios, tanto los que trabajan en centros sanitarios la tasa de prevalencia de anticuerpos es del 10 por ciento, y del 7,7 por ciento entre los que trabajan en residencias de ancianos.

"Es un estudio único a nivel mundial y así ha sido reconocido desde el ámbito científico y desde organismos internacionales de salud pública", ha dicho la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, para informar que un artículo publicado este lunes en 'The Lancet' se han presentado los datos consolidados de la primera oleada y se realiza un análisis pormenorizando, poniendo de manifiesto la "calidad y rigor metodológico y la validez de los resultados".

Otro de los datos destacados por las expertas del informe es que de entre los resultados de la primera oleada a la tercera, el 14 por ciento se ha seronegativizado, es decir, que tuvieron anticuerpos y ya no los tienen. La "pérdida" de los anticuerpos fue más frecuente en personas que no habían tenido ningún síntoma (11% entre las rondas 1 y 2, con información más precisa) y mucho menos frecuente en los participantes con una PCR positiva (0,5%) y en aquellos que describieron pérdida súbita del olfato o del gusto (2,6%).

Esto, según ha informado Yotti, demuestra que se sigue "sin conocer" la enfermedad. Precisamente por este motivo, tanto Yotti como Pollán han mandado un mensaje de "prudencia" a las personas que han padecido el Covid-19 porque no está confirmado que tengan una inmunidad completa al virus. "Lo que vemos en este dato es la incertidumbre que están evidenciado los datos", ha dicho la directora del Instituto de Salud Carlos III, a lo que Pollán ha añadido que un test que no detecte anticuerpos no significa que no estén presentes.

Por otra parte, se ha observado una tasa global de seroconversión (personas que no tenían anticuerpos en la primera oleada y que los han desarrollado a lo largo del estudio al tener contacto con el virus) del 0,9 por ciento entre la ronda 1 y la ronda 2, un porcentaje algo menor (0,7%) entre la ronda 2 y la ronda 3. Estas cifras reflejan la "baja aparición" de nuevas infecciones tras el confinamiento.

Al mismo tiempo, mientras el porcentaje de sintomáticos ha disminuido sustancialmente entre la primera y la segunda ronda, se ha observado un leve incremento en la última ronda, lo cual podría ser fruto de la mayor movilidad de la población tras el periodo de confinamiento, aunque los expertos han comentado que también es posible que un porcentaje de estos pacientes puedan ser casos de Covid-19 en fase precoz de la enfermedad.