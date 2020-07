Secuelas que nos dejó el covid-19

"Contra las enfermedades de la mente, LA FILOSOFÍA dispone de remedios; por esta razón se la considera, con toda justeza, MEDICINA DE LA MENTE". EPICURO

Nuestro cerebro va recordar la pandemia por mucho tiempo, si ha sido un aprendizaje, se convertirá en un logro del conocimiento personal. Se conoce como resiliencia

Que importante sería que empleados de funerarias, bomberos, policías, SS de Emergencias, trabajadores de geriátricos, personal sanitario tuviera a su disposición kilos de resiliencia. El aporte emocional es de máximo interés para superar el trauma ocasionado por el covid-19.

Se han centrado en curar, en aliviar a los demás, en consolar. Han mantenido en pie una sociedad rota. Ahora la sociedad debe atenderles. Ellos nos necesitan, potenciemos recursos psicosociales.

¿Pero van reconocer los servicios antes mencionados que sufren estrés postraumático? ¿Y depresión? Seguramente no.

Cada día era una nueva embestida más cruel. Nuestros héroes se veían incapaces de contener el huracán covid, el escudo humano funcionó, pero para desviar el vórtice, se han dejado la piel en la faena.

Al priorizar las necesidades de los otros en detrimento de las suyas, el grado de presión, estrés postraumático es mayor. Pueden aparecer nuevos miedos, como “el síndrome de la cabaña” todo lo que no esté bajo su control les asusta, por lo cual se refugian en lo que tienen y conocen “su hogar” Ahora necesitan desconectar, descansar. En general, estas personas están siendo muy resilientes y llevando el aprendizaje bastante bien, pero necesitarán puntos de sostén e higiene emocional.

La población infantojuvenil presenta secuelas. Por una parte aquellos que todo lo relativizan… pasan de todo, con ellos no va; o los que se quedan en casa.

He anunciado al comienzo de la llegada oficial del covid-19 que nos iba dejar secuelas a todos, nadie va quedar libre del zarpazo. Tenemos menos paciencia, nos sentimos crispados, a muchos no les apetece quedar a tomar algo con los amigos. Surgen dermatitis, alteraciones de humor, falta de sueño… si ya no es la misma/o acuda a puntos de poyo gratuito de su Comunidad. Dese tiempo, recuerde que solo él cura las heridas.

La responsabilidad es de todos, guarde distancias, lleve la mascarilla cubriendo boca y nariz, lave las manos con frecuencia, use hidrogeles. Les aseguro que esto no es un juego. De su sensatez va depender la salud de otros. Gracias.