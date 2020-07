El alcalde de Aldeadávila no descarta organizar algún tipo de festejo taurino en las fiestas

Domingo, 5 de julio de 2020

El alcalde es consciente de que tal y como se conocen los encierros de Aldeadávila no podrán celebrarse este año

A la espera de cómo transcurra el mes de julio, en cuanto a brotes de coronavirus, el alcalde de Aldeadávila de la Ribera, Santiago Hernández no descarta la organización de algún tipo de festejo taurino con motivo de las fiestas de ‘San Bartolo’ a partir del 20 de agosto, “siempre de acuerdo con la normativa que indica la Junta”, aunque es consciente de que un aumento de los brotes del virus, “aunque sea a nivel nacional, dificultaría aún más el asunto”.

El alcalde de Aldeadávila recuerda que “en ningún momento la Junta ha prohibido las fiestas y menos los festejos taurinos, lo único que dice en la normativa es que se deben respetar las medidas de distanciamiento y la normativa en cuanto seguridad sanitaria, además de poder garantizar que se cumpla lo anterior”, por lo que insiste que en los festejos taurinos “llegado el caso habría que pedir permiso a la Junta y solicitar los informes correspondientes a la Consejería de Sanidad”, aunque es consciente de que “la cosa no pinta bien”, sin embargo, “llegado el momento de tomar la decisión se evaluaría el riesgo y los pros y los contras”.

A pesar de que “las fiestas son muy importantes para Aldeadávila”, Santiago Hernández señala que “si las circunstancias aconsejan no hacerlas habría que prescindir de ellas”, pero añade que “dentro de las competencias que tengamos en el momento de tomar la decisión, haremos todo lo posible para celebrar nuestras fiestas, pero todo de acuerdo a las más estrictas normas de seguridad, y si no podemos garantizar eso pues no se celebraría el evento en cuestión o se organizaría de otra manera”.

Lo más importante de las fiestas de Aldeadávila son sus festejos taurinos, especialmente sus encierros, festejos que “tal y como los conocemos en Aldeadávila sería imposible organizarlos porque no se podrían garantizar las medidas de seguridad sanitarias y de distanciamiento”, lo mismo que sucedería con la organización de las verbenas, porque “además de las medidas de control de aforos el otro problema es a ver a quién dejas fuera, lo que dificulta aún más la organización”.

Por ello, ante la responsabilidad que supone tomar la decisión en cualquiera de los sentidos, Santiago Hernández señala que “en principio no descartamos nada, es una gran responsabilidad, y por eso vamos a esperar este mes y decidir con la mayor información cuando llegue el momento porque para anunciar la suspensión tenemos tiempo de sobra”, concluía.