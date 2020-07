Otra vez Mañueco: "Conjeturas sobre una financiación ilegal"

Cuánto ha hecho de lo prometido Mañueco: casi nada, como siempre. El Debate de Estado de la Comunidad ha estado repleto de discursos correctos, empalagosos y lisonjeros, pero volviendo a prometer que hará ´cosas´ que ya prometió hace un año y no ha cumplido aún. Eso sí, ahí vemos al auténtico Mañueco, el que “no tiene palabra”, con la sonrisa hipócrita que suele poner para estas solemnes ceremonias.

En las pasadas elecciones de C y L del 26-M 2019 ganó el PSOE de Luis Tudanca, y el pepero Fernández Mañueco, exalcalde de Salamanca y aspirante a la Junta de C y L, tuvo una severa derrota. El PP desde 1987 no había perdido las elecciones en la Autonomía de C y L (se le ´fueron´ doce escaños, y cien mil votantes menos).

Pero a Fernández Mañueco se le olvidó, con mucha brevedad, esa idea suya, maravillosa, de que debe gobernar el partido más votado, de la que tanto fardó en un tiempo.

No acertó ni una; quien pactó con Cs fue él. Y vimos cómo se sentó junto a su colega pepero G. Egea –otro cara de póker, muy dura– a pactar con F. Igea, líder del Cs de C y L. Y jugaron al cambio de cromos, de sillones y cargos. Así Mañueco consiguió ser Presidente de la Comunidad castellanoleonesa, aunque ´por los pelos´. Toda una revelación del carácter político del mandatario charro.

Sin embargo, lo tiene muy ´crudo´ Mañueco porque le persigue “su historia judicial”. El juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Salamanca reabrió hace 4 semanas la causa para investigar si hubo delito de financiación ilegal del PP en Castilla y León en el caso de las primarias del PP en las que Mañueco fue elegido presidente regional y candidato a la Junta de C y L. La Audiencia Provincial ha estimado un recurso del partido Foro Izquierda-Los Verdes, y cita ya a dos testigos para aclarar si hubo algo más delictivo que pagar unas ´cuotas´­ y ´donaciones´– a militantes morosos.

Paco Igea –hoy ya vicepresidente con el pacto PP y Cs– se había pronunciado entonces en contra si Mañueco resultaba investigado. Y ya avisó de que "ningún imputado estará en el Gobierno regional”.

A ver qué dice ahora Paco Igea, pues “parece que ha pasado de denunciar Primarias de Cs a defender las del PP”. Porque según el PSOE “en la primarias de C y L sí hubo unos ´chachullos´ de Mañueco y Maíllo, si no un delito”.

Ya en su etapa de Presidente de la Comisión de Garantías del PP (2017), a la vez que alcalde de Salamanca, presumía Mañueco ser “implacable con los corruptos”, pero su nombre apareció sospechosamente varias veces en las conversaciones pinchadas por la UDEF en el caso Lezo, con su posible implicación en su extensión de las guarderías ´Mis Pollitos´ de Salamanca, por presuntas corruptelas en un contrato con esas escuelas infantiles. Todavía el fiscal puede seguir indagando estas relaciones. Pero Fernández Mañueco se ha agarrado a su condición privilegiada de aforado para blindarse en la investigación.

En Salamanca, IU-Podemos y PSOE, siguen afirmando que la Fiscalía debería haber investigado las conversaciones telefónicas del caso guarderías “Mis Pollitos” de Salamanca), donde se ve que existen claros indicios de delito. El tiempo nos dirá si Mañueco prevaricó o no.

A esta ´mochila´ de Mañueco se suman varios presuntos delitos, denunciados, por malversación de fondos públicos, prevaricación, gestión de escasa transparencia, favoritismo y amiguismo en las contrataciones y un largo etc.

La estela de la corrupción generalizada en los populares les persigue aún. El PP ha gobernado durante estos larguísimos años (más de 8 legislaturas) en la Región C y L. Un inoperante plan para retener talento; rácanos e impostados con el I+D+i, e inacción en políticas sociales; abandono de la emigración y estancamiento de la economía. Este es el “magnífico” bagaje del régimen del PP en Castilla y León en más de 32 años. Una C y L vacía, vaciada y despoblada.

Si se hubieran cumplido una cuarta parte de los compromisos y peroratas de Mañueco y Herrera, C y L sería ahora, más próspera y con más vitalidad económica e industrial que la zona de Silicon Valley en la bahía norteamericana de San Francisco.

También sobre sus espaldas recae la desastrosa gestión –más bien inacción durante la pandemia y antes–, no solo en las Residencias de mayores y de personas con discapacidad sino también en la mayoría de los hospitales públicos de la Región, ´gracias´ a los duros recortes de Sanidad que el PP nos envainó torpemente.

Cuánto ha hecho de lo prometido: casi nada, como siempre. El Debate de Estado de la Comunidad ha estado repleto de discursos correctos, empalagosos y lisonjeros, pero volviendo a prometer que hará ´cosas´ que ya prometió hace un año y no ha cumplido aún. Mañueco no ha pagado las ayudas económicas de la pandemia a los ciudadanos, ni los ERTE, ni ha solucionado la hecatombe y las responsabilidades del tema de las residencias de mayores, ni ha hecho nada para atajar la despoblación, ni ha abierto los consultorios médicos rurales que él cerró. El nuevo hospital de Salamanca no estará activo hasta el 2021. Ha incumplido frecuentemente el compromiso de los acuerdos del Diálogo Social o las 35 horas. Vamos, el auténtico Mañueco, el que “no tiene palabra”, con la sonrisa hipócrita que suele poner para estas solemnes ceremonias.

De prosperar la investigación judicial, o crear serias dudas para una moción censura en su contra, Fernández Mañueco, podría quedarse sin la jefatura del PP autonómico y sin la presidencia de C y L.