El Ayuntamiento propone conceder la medalla de oro de Peñaranda a los colectivos y personas que han estado en la primera línea de la pandemia

Viernes, 3 de julio de 2020

La iniciativa parte del equipo de gobierno y será votada en la próxima sesión de Pleno, mientras que el de hoy ha venido marcado principalmente por el debate económico

El Ayuntamiento de Peñaranda ha propuesto la imposición de la medalla de oro de la ciudad a la totalidad de los colectivos que se han situado en primera línea de acción en la ciudad frente a la pandemia del coronavirus y en ayuda a todos los vecinos durante el Estado de Alarma.

El planteamiento se realizaba durante la sesión de Pleno Ordinario celebrado en la noche de este viernes y en él, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, comunicaba que “tenemos que agradecer tanto a tantas personas y colectivos que han estado a lado de todos, que hemos pensado reconocerles su esfuerzo y entrega con la medalla de oro de la ciudad de este año como muestra de gratitud”. Una condecoración que será llevado al próximo Pleno para su aprobación aunque ya cuenta con el apoyo de toda la Corporación.

Más allá de este anuncio, el Pleno arrancaba con un minuto de silencio en memoria de todas las victimas mortales por el Covid 19, para iniciar una sesión que ha contado con los puntos que no pudieron ser abordados en el debate de Presupuestos de mayo, debido a la falta de tiempo en esa jornada, aunque las cuentas han seguido siendo eje principal de los enfrentamientos y exposiciones entre gobierno y oposición.

Así ocurría con el reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 2.183 euros, que contaba con los votos positivos de socialistas y PeC y la abstención del PP. Sobre esta cuestión, el portavoz de Peñaranda en Común, Ángel Tejeda, señalaba que “intento ser comprensible pero ya es el tercer reconocimiento en lo que va de año. No sé si es falta de voluntad política en este descontrol de facturas o que es, pero no debe ser algo habitual”. La portavoz de los Populares, Carmen Familiar, se manifestaba en los mismos términos, asegurando que “estas facturas tienen que venir a este Pleno porque no tienen cobertura presupuestaria y hay que hacer estos reconocimientos, que no se le olvide a nadie” y añadía que “es un descontrol y una falta de previsión”, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Sergio Jiménez, manifestaba que esta acción “ha dejado de ser algo eventual. No me convencen las excusas, ha sistemas de control para, al menos, intentar que esto no ocurra y sea de verdad algo que tengamos que hacer de manera puntual”.

La regidora municipal argumentaba que “cada año llegan a este Ayuntamiento cientos y cientos de facturas. Algunas requieren de procedimientos como este, que es algo legal y utilizado por las administraciones para casos así. Pedimos disculpas por tener que hacerlo, intentaremos no traer”.

La Dación de cuenta correspondiente a la liquidación año 2019 ha sido uno de los puntos con debate más denso y encontronazos entre gobierno y oposición ante los datos. Ángel Tejeda explicaba que desde su formación “vemos que las magnitudes son razonablemente positivas, aunque nos preocupa que se alargue el plazo a proveedores. No cabe duda de que, viendo los datos positivos, no habrá problema para hacer frente a los pagos”. Sergio Jiménez aseguraba que desde Ciudadanos “nos alegramos del superávit que muestra, pero debemos ser conscientes de que las inversiones no se realizaron más allá de lo básico. Esperamos que ese dinero se destine a la ciudadanía ya que tenemos muchos frentes abiertos y mucho que mejorar” y añadía que, en lo referente al saldo de dudoso cobro “de esos 2.384.870 euros, creemos que sería conveniente depurar cuantías. Sabemos que Retgsa los mantiene vivos pero creo que deberíamos depurar parte de esos saldos que sabemos que no vamos a cobrar”.

Carmen Familiar exponía que, desde el Partido Popular, “vemos que hay una diferencia importante con respecto a la recaudación, no solo respecto a las previsiones iniciales, sino a las definitivas. Las estimaciones deben tener datos objetivos basados en la ejecución del año anterior” indicando en que durante el pasado año “se han ingresado 806.000 euros menos, a lo que añadimos que de los 6.023.000 recaudados en derechos reconocidos, todavía les queda por obtener casi 600.000 euros. No han invertido casi 500.000 euros, no han contabilizado todas las obligaciones generadas en el ejercicio, ha realizado tres reconocimientos extrajudiciales por no tener cobertura presupuestaria. Así presento yo también liquidaciones positivas. Quedará muy bonita pero no es real”.

Carmen Ávila tomaba la palabra, dirigiéndose a la portavoz de los Populares, y manifestaba que “siento enormemente y me disgusta mucho que no le guste los datos, pero las matemáticas son las que son, dos y dos son cuatro, no tiene más vueltas. La cuenta que hoy traemos tiene todos los avales y ha sido enviada al Tribunal de Cuentas. Se puede comprobar dato a dato, pero tenga muy claro que cumple con toda la legalidad, siendo ajustada y positiva”. La primera edil ofrecía datos incluidos dentro del documento económico, entre los que destacaba el ahorro Neto, que asciende a 518.507 euros, mientras que la ratio de endeudamiento se sitúa en el 18.26%, el remanente de teoría para gastos generales supone 558.123 euros. De los ingresos corrientes destaca que los derechos reconocidos netos llegan al 99.94% y la deuda por habitante es de 180,15 euros, reduciéndose 43,15 con respecto al año pasado. “Estos son los malos resultados de una liquidación de un Presupuesto, esta es la mala gestión que usted asegura. ¿Estos son datos malos? Piénselo” aseguraba.

En cuanto al repaso de los Decretos por parte de PeC, Cs y PP, destacan la compra de combustible ahora, con precios más bajos, para su futuro uso en el Centro de Desarrollo Sociocultural, la adaptación de una nueva fase de cambio de luminarias a través del Plan de Optimización de la Energía, que dotara de nuevo alumbrado de bajo consumo a dos nuevos tramos de la ciudad, desde el Polideportivo municipal y hasta el área empresarial y talleres de la Avenida de Salamanca, a la que se añadirá la barriada de los conocidos ‘pisos de la caja de ahorros’, además de nuevas luminarias para la Plaza Nueva. Una acción que supondrá que el Ayuntamiento no tenga que ampliar potencias eléctricas en estas zonas, además de ser un ahorro económico en el consumo. El contrato por tres meses de la empresa externa que trabaja en el desarrollo de acciones dentro del CDS, detenido durante la pandemia y ahora reactivado, o el control de árboles en mal estado, fueron otros de los asuntos abordados dentro de este repaso.

El pleno votaba a favor de abordar en una Comisión especializada la moción presentada por el Partido Popular, que quedaba fuera del orden del día debido a estar fuera de plazos cuando se registraba, y que se centra en las Ayudas Sociales. Todos los grupos se han mostrado a favor de estudiar el planteamiento de los Populares ya que, tal y como manifestaba la primera edil “es un tema importante que debemos ver con calma por lo que propongo que la dejemos encima de la mesa y trabajemos en ella dentro de una Comisión con técnicos”.