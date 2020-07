Dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en la compraventa de coches de segunda mano

Viernes, 3 de julio de 2020

El mercado de compraventa de automóviles lleva tiempo en pleno auge. Cada vez son más numerosos los salmantinos que se decantan por un coche de segunda mano, lo cual es una opción muy a tener en cuenta. Precios atractivos y posibilidad de encontrar modelos actualmente no comercializados son algunos de los aspectos que llaman la atención de los castellano-leoneses.

Antes de lanzarse a la piscina, independientemente de si eres el comprador o el vendedor, es de vital importancia que valores determinados detalles. En líneas generales están relacionados con trámites que, en ocasiones, ambas partes pasan un poco por alto a pesar de lo trascendentes que llegan a ser.

Transferencia del vehículo realizada a tiempo

A día de hoy la transferencia de vehículo es más fácil y rápida que nunca. Y es que existe la posibilidad de llevarla a cabo a distancia, realizando todos los trámites a través de Internet.

De esta forma se evita el tedio que ocasionaba tener que coordinar la asistencia junto al comprador o vendedor. Antaño se recomendaba acudir juntos a efectuar dicha operación, pero en pleno 2020 todo se ha agilizado hasta límites insospechados.

Es precisamente por ello que ambas partes suelen tomárselo con una mayor tranquilidad, pero no conviene dejarlo pasar en exceso si no quieres encontrarte con sorpresas. De hecho, si eres el vendedor del vehículo tan solo cuentas con diez días para notificar la correspondiente transmisión.

La Dirección General de Tráfico es tajante en este sentido. Si no cumples con el período estipulado es probable que tarde o temprano te encontrases con sorpresas en absoluto positivas. Un claro ejemplo es el de la recepción de multas, por supuesto en tu domicilio y con tu propio nombre.

¿Cómo es posible? Básicamente ello es debido a que, en caso de que la parte compradora cometa algún tipo de infracción, a la DGT le constará que tú sigues siendo el dueño del vehículo. No importa que habitualmente se condujese por Salamanca y la multa haya caído en una zona muy alejada de España –suponiendo que el comprador haya venido de lejos a por el coche–.

Con tal de evitar estas situaciones tan desagradables se recomienda llevar a cabo los trámites cuanto antes, y más ahora que con Internet no es complicado encontrar un hueco. Ciertas empresas se encargan de hacerlo por ti, bastando con efectuar algunas acciones tan sencillas como la de firmar el contrato de manera electrónica.

Pero, ¿y en lo referente a los pagos? Por ejemplo, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ya va incluido en el servicio de compañías como Tramicar, el cual se caracteriza por resultar económico.

Este aspecto, sumado a la posibilidad de calcular el presupuesto sin abonar ni un solo céntimo, está dando pie a que paulatinamente más salmantinos se animen a realizar la transmisión de su coche ya vendido a través de esta clase de portales online cien por cien especializados.

Tras completar el procedimiento, definitivamente el coche estará a nombre del comprador. Así pues, cualquier infracción de la que se dé cuenta la policía o la propia DGT irá a cargo de la parte compradora, siendo la que actualmente hace uso y disfrute del automóvil en cuestión.

Informe de la Dirección General de Tráfico

Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en la parte vendedora, pero la compradora juega un papel fundamental en una operación de este calibre. Si has localizado un coche de segunda mano que llama tu atención no solo has de tener en cuenta la importancia del cambio de titularidad, sino también lo relevante que llega a ser un informe oficial.

Concretamente hablamos del que elabora la propia DGT. En él se detalla información de la que solo puedes ser conocedor en caso de solicitar el documento. Un claro ejemplo es el historial relacionado con las titularidades. Así sabrás por cuántas manos ha pasado el coche antes de recaer en las tuyas si finalmente das el paso de adquirirlo.

A su vez, el informe dgt también proporciona una información que hoy en día es más importante que nunca. Nos referimos a los datos de carácter medioambiental. En función de ellos, por ejemplo, tal vez existirían ciertas limitaciones e incluso prohibiciones al intentar acceder a determinadas ciudades.

Por si fuera poco, las posibles cargas también se detallan a la perfección junto al seguro que actualmente está asociado al automóvil. Adicionalmente todo lo referente a las inspecciones que ha pasado el coche está presente en el documento elaborado por la Dirección General de Tráfico, siendo interesante sobre todo para averiguar la cifra real de kilómetros recorridos.

Es habitual que un salmantino que va a destinar una mayor o menor cantidad de dinero en la compra de un coche de segunda mano se muestre algo nervioso. Por este motivo conviene obtener una gran dosis de tranquilidad a través de este informe oficial.