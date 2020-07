Mañueco asegura que se ha cumplido la "literalidad" del acuerdo sobre ERTEs 

Viernes, 3 de julio de 2020

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el Gobierno autonómico ha cumplido la "literalidad" de lo acordado, el pasado 25 de marzo, sobre trabajadores de la Comunidad afectados por ERTEs, dentro del marco del Diálogo Social, después de que CCOO, UGT Y Cecale consideran una "agresión" la publicación, este jueves, de la orden, cuando se estaba negociando con la consejera de Empleo, Ana Carlos Amigo.

Así lo ha respondido Fernández Mañueco durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Soria, donde se ha firmado un acuerdo entre los presidentes autonómicos de Castilla y León, Castilla-La Manca y Aragón, para que las provincias de Soria, Cuenca y Teruel sean declaradas "zonas más desfavorecidas" en el próximo mapa de ayudas regionales de la Unión Europea.

Así, ha explicado que este acuerdo dentro del Diálogo Socialse firmó al inicio de la pandemia y "en aquel momento" se pensó que la situación iba a ser diferente a lo que después se ha vidio "porque nadie estaba preparado" pero ha insistido que se ha cumplico "la literalidad de lo acordado" y se van a destinar 6 millones de euros para trabajadores afectados por ERTEs.

No obstante, el presidente de la Junta ha precisado que tras ver la evolución de los acontecimientos provocados por el Coronavirus, "se dijo que ese dinero fuera a los trabajadores más afectados y eso es lo que se ha hecho", al tiempo que ha dejado claro que esto no quiere decir "que no se vaya a dialogar ni a alcanzar acuerdo de otra naturaleza".

De hecho, Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que la próxima semana llamará a los integrantes del Diálogo Social aunque en el acto celebrado en Soria esta presente el presidente de la patronal soriana y de Cecale, Santiago Aparicio.

Asimismo, el presidente de la Junta ha manifestado su "absoluto respaldo" a la consejera de Empleo e Industria, "porque se ha cumplido la literalidad del acuerdo y se va atender mejor a los trabajadores que más lo necesitan".