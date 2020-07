Los feriantes presentan un “esperanzador” proyecto para activar el recinto ferial en septiembre

Sábado, 4 de julio de 2020

Ángel Lerma, Presidente de la Asociación de Feriantes de Salamanca, muestra la complicada situación del sector y se muestra agradecido por el apoyo y la actitud positiva del Ayuntamiento de Salamanca

“Una situación límite”. Así define Ángel Lerma, presidente de la Asociación de Feriantes de Salamanca, el momento actual que vive el sector y el escaso futuro laboral que se vislumbra este verano en la provincia, aunque con algún rayo de esperanza en la capital. Un panorama que ha indignado al colectivo, tras la recomendación autonómica de no realizar festejos, decisión que califica como “dramática”. “Nos han dejado olvidados y encima lo han hecho el mismo día que nos reunimos con el gobierno y la oposición en la Junta”.

La situación de los feriantes, tras el obligado parón de marzo y ahora con la recomendación de no realizar festejos este verano, es difícil. “Los ERTES y las ayudas a los autónomos con cese de actividad están prolongadas, sí, pero esa no es solución. Nosotros queremos trabajar y ahora mismo hay familias que no tienen ayuda por ningún lado y parados mínimo hasta septiembre” asegura Ángel, quien además apunta que durante la pandemia “hemos dado ayuda económica a numerosos compañeros y sus familias, llegando a agotar los recursos del colectivo, a los que se han sumado las aportaciones a nivel personal que hemos ofrecido, nos sentimos desamparados”.

Pero en medio de esta complicada situación se mantiene la esperanza en Salamanca, ya que, de momento, no ha cancelado las Ferias y Fiestas, posponiendo la decisión hasta fechas cercanas a su celebración y analizar cuál es la situación del Covid-19. “Ayuntamientos como el de Salamanca siempre ha puesto de su parte y no ha descartado nada. Sera de los pocos en toda España que actué así, decidiendo que hacer cuando llegue el momento” asegura.

Para la posible llegada de las atracciones en Septiembre, los feriantes han presentado al Ayuntamiento un proyecto, realizado junto a ingenieros salmantinos, en el que han estudiado al detalle la situación del recinto ferial para ofrecer garantías de seguridad y sanitarias entre profesionales y público. “El plan está basado en un espacio cerrado, con limitación de aforo, calles delimitadas y protocolos sanitarios tanto en todo el recinto como a nivel individual de cada atracción” explica el representante de los feriantes charros, quien además se pregunta “si pueden abrir los Parques de Atracciones, ¿porque no lo podemos hacer nosotros?”.

Dicha iniciativa ya se ha presentado y se han mantenido hasta tres reuniones con responsables del Consistorio y Policía Local, quienes estudian la propuesta técnica, que ya ha recibido buena valoración. Un horizonte que puede convertir a Salamanca en pionera a nivel nacional y que puede dar oxígeno a los feriantes, que hoy lidian con una situación “insostenible”.