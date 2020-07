La Alberca recupera poco a poco la alegría en sus calles

Domingo, 5 de julio de 2020

Lentamente, pero a buen ritmo. Así es la recuperación del turismo en la Sierra de Francia y en especial en la localidad de La Alberca, que desde el final del estado de alarma está viendo como los visitantes comienzan a llegar de nuevo a las calles de la villa.

Si bien es cierto que los habituales grandes grupos tardarán en volver a verse, el turismo rural, familiar, en pareja o pequeños grupos es uno de los fuertes de La Alberca. La normativa actual afecta a todas las actividades, limitando por lo general el aforo al 75 % en todo tipo de establecimientos. Mientras que las actividades en grupo, como turismo de naturaleza o actividades hoteleras se ha visto reducido a un máximo de 25 personas. Sin embargo, el público percibe el turismo rural y en especial el de naturaleza como una de las mejores opciones para los próximos meses debido a su menor riesgo de contagio, al evitar aglomeraciones y desarrollarse en entornos más abiertos.

La oferta turística de La Alberca sigue estando intacta, con su gran legado histórico, natural y gastronómico listo para la recepción de visitantes. Sin embargo, los empresarios del sector, muy numerosos en la localidad, señalan que la reducción de visitantes será notable y que derivará en descenso de los ingresos en la que es una de las principales fuentes de ingresos de la población albercana.

Mejoras en la oficina de turismo

Por parte del Ayuntamiento se están adaptando a las circunstancias para garantizar en la medida de lo posible el bienestar de los visitantes que se acerquen hasta la localidad durante los próximos meses.

Recientemente, el Consistorio ha publicado un video en sus redes indicando la normativa a seguir con las indicaciones de las autoridades sanitarias y el modo de proceder en todo tipo de actividades, tanto comerciales, turísticas o sociales. Las redes sociales municipales han estado muy activas durante todo el estado de alarma y el Ayuntamiento ha colaborado con voluntarios y diferentes entidades para mantener el entorno lo más libre posible de virus, algo que se consiguió sin ningún caso directo en la localidad durante todo el confinamiento.

La Loa, con distancia social

Una de las decisiones tomadas por la Junta de Castilla y León marcará por completo el presente verano, que es la de recomendar encarecidamente que no se celebren las fiestas patronales hasta que no cambie la situación respecto al coronavirus. Las fiestas de La Alberca llamaban la atención de miles de personas cada año, y este año ese número se reducirá debido a la suspensión de conciertos y espectáculos taurinos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento albercano se ha decidido mantener la celebración de la tradicional Loa, que cada verano atrae a cientos de personas al solano bajero. Eso sí, debidamente adaptada a las circunstancias actuales. Para ello, se está trabajando en adaptar el espacio a las estrictas normas dictadas por la Junta para espectáculos artísticos. Se garantizará la distancia entre el público y se vigilará el no superar el aforo máximo establecido por la normativa. El que la representacion sea al aire libre favorece que las condiciones sean más permisivas, por lo que la Loa seguirá siendo uno de los atractivos destacados del verano albercano.