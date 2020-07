El III Columnas aplaza a 2021 la 4ª edición de su Torneo 48 Horas de Fútbol Sala

Viernes, 3 de julio de 2020

El Club Deportivo III Columnas comunicó en la noche del jueves la suspensión de la 4ª edición de su Torneo 48 Horas de Fútbol Sala, que tenían previsto llevar a cabo el fin de semana del 10 al 12 de julio en el Pabellón Eladio Jiménez con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Según explican desde el Club, en esas fechas inicialmente previstas “resultaba inviable su celebración”, ya que todavía no está permitido jugar encuentros (al ser un deporte de contacto), además de no poder asistir público al recinto, y no poder usarse el Pabellón con toda su funcionalidad (está prohibida la utilización de vestuarios, aseos, etc.).

El III Columnas se planteó la posibilidad de retrasar al Torneo al mes de agosto, pero a día de hoy ese retraso tampoco garantiza que se puedan disputar partidos, que pueda asistir público y que se puedan usar los vestuarios, de ahí que el Club haya decidido aplazar la 4ª edición de este Torneo 48 Horas al año 2021.